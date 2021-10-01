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Общественник Сайибов сравнил нынешнюю ситуацию в Узбекистане с временами первого президента

  /   Обновлено: 01 октября 2021 16:21
Политика
Общественник Сайибов сравнил нынешнюю ситуацию в Узбекистане с временами первого президента
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 1 октября. Молодежь покидает Узбекистан, а страна находится на стадии развития, и ей далеко до экономики России. Об этом заявил общественник Азиз Сайибов.

Учредитель автономной некоммерческой организации (АНО) «Мадад» выступил в эфире медиацентра «Патриот». Эксперт ответил на вопрос, как живут русские в Узбекистане. По его словам, молодежь уехала из страны. Сайибов родился в Бухаре, где микрорайон состоял полностью из русских, которые затем покинули республику.

Общественник развеял домыслы о ксенофобии и русофобии. Учредитель АНО подчеркнул, что у него есть соседи, которые не хотят уезжать, и давления в отношении русских никогда не было.

Общественник Сайибов сравнил нынешнюю ситуацию в Узбекистане с временами первого президента
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Сайибов ответил на вопрос об образовании. Общественник подтвердил, что обучение на русском языке ухудшилось, он сравнил нынешнюю ситуацию с временами экс-главы республики Ислама Каримова.

«При нашем первом президенте, у него были взгляды, потому что он мигрантов не признавал, он называл их бездельниками. Сейчас на это внимание обращается, моноцентры открываются, языку обучают, повышают квалификацию, потому это экспорт труда», — заключил Сайибов.

С такими словами эксперт выступил на фоне истечения срока действия указа президента РФ, который позволял иностранцам и лицам без гражданства обратиться в территориальные органы ведомства с заявлением об урегулировании правового положения без наложения ограничений. Распоряжение потеряло силу 30 сентября.

В МИД России ранее подтвердили подготовку к приезду президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Политик посетит РФ с государственным визитом в этом году.

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узбекистан сайибов мадад
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