Составлен рейтинг главных достижений регионов России за неделю

Москва, 1 октября. «Капитал страны» представил рейтинг главных новостей недели о достижениях российских регионов.

Так, на прошлой неделе Южный завод тяжелого станкостроения в Краснодарском крае завершил работы по созданию обрабатывающего центра для авиакосмической отрасли. С его помощью крупнейший российский производитель авиационного и космического двигателестроения ПАО «ОДК-Кузнецов» будет производить детали для газотурбинной техники.

В древней столице Сибири — Тобольске — открыта новая воздушная гавань. Аэропорт может принимать среднемагистральные самолеты и окажет положительное воздействие на развитие туризма и экономики всего Дальнего Востока.

В Архангельской области сосредоточились на развитии научной сферы. В столице региона открыли первый технопарк «Кванториум». На его базе молодежь сможет знакомиться с новейшими техническими средствами и современными технологиями, а также осваивать азы электроники, робототехники и многих других научных дисциплин.

Топ-10 выглядит так: