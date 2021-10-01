Составлен рейтинг главных достижений регионов России за неделю

Москва, 1 октября. «Капитал страны» представил рейтинг главных новостей недели о достижениях российских регионов.
Так, на прошлой неделе Южный завод тяжелого станкостроения в Краснодарском крае завершил работы по созданию обрабатывающего центра для авиакосмической отрасли. С его помощью крупнейший российский производитель авиационного и космического двигателестроения ПАО «ОДК-Кузнецов» будет производить детали для газотурбинной техники.
В древней столице Сибири — Тобольске — открыта новая воздушная гавань. Аэропорт может принимать среднемагистральные самолеты и окажет положительное воздействие на развитие туризма и экономики всего Дальнего Востока.
В Архангельской области сосредоточились на развитии научной сферы. В столице региона открыли первый технопарк «Кванториум». На его базе молодежь сможет знакомиться с новейшими техническими средствами и современными технологиями, а также осваивать азы электроники, робототехники и многих других научных дисциплин.
Топ-10 выглядит так:
- Обрабатывающий центр для авиакосмической отрасли создали в Краснодарском крае.
- Новый аэропорт открыли в Тюменской области.
- Выпуск мембранных тканей с особыми свойствами наладили в Иваново.
- Первый в регионе «Кванториум» появился в Архангельске.
- Производство полиуретановых материалов открыли в Нижегородской области.
- На Сахалине планируют построить многофункциональный глубоководный портовый комплекс.
- Крупный агрокомплекс по выращиванию фруктов и зерновых строится в Крыму.
- Арктический центр обработки данных появится в Мурманской области.
- В Иркутской области создадут шесть научных молодежных лабораторий.
- Старейшие в регионе лечебно-оздоровительные курорты развивают в Бурятии.