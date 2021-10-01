Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 18:10
18:10
Происшествия
В Ленобласти шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек
18:09
Политика
Госдеп США не исключил встречи Блинкена и Макрона на следующей неделе
18:05
Весь мир
Жители Ирака вышли на митинг в память о жертвах протестов 2019 года
18:05
Политика
Президент Грузии обвинил Саакашвили в накале предвыборной обстановки в стране
18:03
Происшествия
Глава СК Бастрыкин предложил вернуться к вопросу о возрождении форм студенческого самоуправления
17:59
Общество
Экс-возлюбленная Шаляпина сообщила об экстренной кремации его жены
17:57
Армия
Госиспытания трех российских атомных подлодок завершатся до конца 2021 года
17:55
Политика
Минюст признал издание «Журналист — иностранный агент» иноагентом
17:55
Весь мир
Власти Чили отменили режим ЧП, введенный в стране из-за пандемии
17:54
Общество
Глава Минпромторга Мантуров сообщил, что вакцины от гриппа хватит всем россиянам
Все новости

Составлен рейтинг главных достижений регионов России за неделю
Общество
Составлен рейтинг главных достижений регионов России за неделю
Telegram  /  Роскосмос

Москва, 1 октября. «Капитал страны» представил рейтинг главных новостей недели о достижениях российских регионов.

Так, на прошлой неделе Южный завод тяжелого станкостроения в Краснодарском крае завершил работы по созданию обрабатывающего центра для авиакосмической отрасли. С его помощью крупнейший российский производитель авиационного и космического двигателестроения ПАО «ОДК-Кузнецов» будет производить детали для газотурбинной техники.

В древней столице Сибири — Тобольске — открыта новая воздушная гавань. Аэропорт может принимать среднемагистральные самолеты и окажет положительное воздействие на развитие туризма и экономики всего Дальнего Востока.

В Архангельской области сосредоточились на развитии научной сферы. В столице региона открыли первый технопарк «Кванториум». На его базе молодежь сможет знакомиться с новейшими техническими средствами и современными технологиями, а также осваивать азы электроники, робототехники и многих других научных дисциплин.

Топ-10 выглядит так:

  1. Обрабатывающий центр для авиакосмической отрасли создали в Краснодарском крае.
  2. Новый аэропорт открыли в Тюменской области.
  3. Выпуск мембранных тканей с особыми свойствами наладили в Иваново.
  4. Первый в регионе «Кванториум» появился в Архангельске.
  5. Производство полиуретановых материалов открыли в Нижегородской области.
  6. На Сахалине планируют построить многофункциональный глубоководный портовый комплекс.
  7. Крупный агрокомплекс по выращиванию фруктов и зерновых строится в Крыму.
  8. Арктический центр обработки данных появится в Мурманской области.
  9. В Иркутской области создадут шесть научных молодежных лабораторий.
  10. Старейшие в регионе лечебно-оздоровительные курорты развивают в Бурятии.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Составлен рейтинг главных достижений регионов России за неделю
россия москва наука космос достижения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru