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Учредитель «Мадад» Сайибов указал на долю совершаемых мигрантами преступлений в России
Общество
Учредитель «Мадад» Сайибов указал на долю совершаемых мигрантами преступлений в России
Невские Новости  /  Ольга Костромина

Санкт-Петербург, 1 октября. Мигранты в России совершают около 7% преступлений, заявил учредитель автономной некоммерческой организации (АНО) «Мадад» Азиз Сайибов.

Эксперт выступил с заявлением в эфире медиацентра «Патриот». Журналисты поинтересовались у участника мероприятия, многие ли преступления в России приходятся на мигрантов. В ответ Сайибов указал на долю совершаемых этой категорией людей нарушений и рассказал о причинах проступков.

«Разбираем причину, и, к сожалению, внизу лежит то, что приехал мигрант работать, не обратился в ФМС (Федеральная миграционная служба. — Прим. ФАН), обратился к посреднику, его начали обманывать, он оформил трудовой патент и там начинаются проблемы с работодателем», — пояснил участник эфира.

У работников накапливается злоба, и они преступают закон. Об этом свидетельствуют рассказы самих мигрантов, подчеркнул Азиз Сайибов. Порою они не могут получать зарплату несколько месяцев, пока дома работников ждут супруги с детьми, добавил учредитель «Мадад».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о депортации около 200 мигрантов за последние месяцы. По словам градоначальника, высылка стала санкцией за совершенные правонарушения этой категорией людей.

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мигранты преступность фмс
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