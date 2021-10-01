Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 16:43
16:41
Происшествия
Устроить стрельбу в школе под Калининградом угрожали двое восьмиклассников
16:41
Происшествия
Устроившего стрельбу в Вохтоге мужчину заключили под стражу
16:40
Общество
Сенатор от Марий Эл посетил Завод полупроводниковых приборов в Йошкар-Оле
16:36
Весь мир
Для галочки: почему долгожданные выборы в Катаре подверглись критике
16:35
Общество
Минобрнауки заявило, что вузы сами должны решать вопрос о переходе на удаленку
16:31
Спорт
Тренер Назаров оправдался за вызвавшие скандал слова о Панарине
16:30
Видео
Жительница Краснодара открыла центр помощи людям с аутизмом и уже помогла 150 семьям
16:26
Армия
Сатановский с иронией отреагировал на планы США закрыть для России Атлантический океан
16:25
Политика
Президент Туркменистана назвал Путина человеком с простым характером и открытой душой
16:24
Происшествия
Неизвестные обстреляли машину высокопоставленного украинского чиновника в Киеве
Все новости

Путин поручил продумать новое меню для школьных столовых до 15 ноября

  /   Обновлено: 01 октября 2021 15:49
Общество
Путин поручил продумать новое меню для школьных столовых до 15 ноября
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Москва, 1 октября. Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору обдумать идеи по совершенствованию меню школьных столовых.

Отмечается, что Роспотребнадзор совместно с Минпросвещения РФ рассмотрят предложения по улучшению питания, подготовленные Общероссийской детско-юношеской организацией «Российское движение школьников». Перечень поручений по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования опубликован на официальном сайте Кремля.

Соответствующие изменения будут внесены в нормативные правовые акты. Поручение главы государства необходимо выполнить до 15 ноября текущего года.

Владимир Путин ранее поручил российским школам сократить число контрольных и проверочных работ. Проработать данный вопрос необходимо до 1 сентября 2022 года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Путин поручил продумать новое меню для школьных столовых до 15 ноября
путин столовая школы меню
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru