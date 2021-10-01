Путин поручил продумать новое меню для школьных столовых до 15 ноября

Москва, 1 октября. Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору обдумать идеи по совершенствованию меню школьных столовых.

Отмечается, что Роспотребнадзор совместно с Минпросвещения РФ рассмотрят предложения по улучшению питания, подготовленные Общероссийской детско-юношеской организацией «Российское движение школьников». Перечень поручений по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования опубликован на официальном сайте Кремля.

Соответствующие изменения будут внесены в нормативные правовые акты. Поручение главы государства необходимо выполнить до 15 ноября текущего года.

Владимир Путин ранее поручил российским школам сократить число контрольных и проверочных работ. Проработать данный вопрос необходимо до 1 сентября 2022 года.