Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 16:43
16:41
Происшествия
Устроить стрельбу в школе под Калининградом угрожали двое восьмиклассников
16:41
Происшествия
Устроившего стрельбу в Вохтоге мужчину заключили под стражу
16:40
Общество
Сенатор от Марий Эл посетил Завод полупроводниковых приборов в Йошкар-Оле
16:36
Весь мир
Для галочки: почему долгожданные выборы в Катаре подверглись критике
16:35
Общество
Минобрнауки заявило, что вузы сами должны решать вопрос о переходе на удаленку
16:31
Спорт
Тренер Назаров оправдался за вызвавшие скандал слова о Панарине
16:30
Видео
Жительница Краснодара открыла центр помощи людям с аутизмом и уже помогла 150 семьям
16:26
Армия
Сатановский с иронией отреагировал на планы США закрыть для России Атлантический океан
16:25
Политика
Президент Туркменистана назвал Путина человеком с простым характером и открытой душой
16:24
Происшествия
Неизвестные обстреляли машину высокопоставленного украинского чиновника в Киеве
Все новости

Мать Роналду отговаривает знаменитого сына от брака
Шоу-бизнес
Мать Роналду отговаривает знаменитого сына от брака
Global Look Press  /  imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de

Манчестер, 1 октября. Мать легенды мирового футбола Криштиану Роналду не хочет, чтобы ее звездный сын женился на Джорджине Родригес.

Мария Долорес Авейру выступила против брака Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Соответствующую информацию представили журналисты Cuatro. По данным издания, мать Роналду считает, что подругу форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии интересуют исключительно деньги пятикратного обладателя «Золотого мяча».

Пара встречается с 2016 года. Роналду и Родригес воспитывают общую трехлетнюю дочь Алану Мартину. Один из самых титулованных игроков в истории мирового футбола никогда не состоял в браке.

Ранее Лионель Месси помог «Пари Сен-Жермен» обыграть английский «Манчестер Сити» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Аргентинский нападающий забил первый мяч за парижский клуб.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Мать Роналду отговаривает знаменитого сына от брака
роналду брак родригес женитьба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru