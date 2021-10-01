Мать Роналду отговаривает знаменитого сына от брака

Манчестер, 1 октября. Мать легенды мирового футбола Криштиану Роналду не хочет, чтобы ее звездный сын женился на Джорджине Родригес.

Мария Долорес Авейру выступила против брака Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Соответствующую информацию представили журналисты Cuatro. По данным издания, мать Роналду считает, что подругу форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии интересуют исключительно деньги пятикратного обладателя «Золотого мяча».

Пара встречается с 2016 года. Роналду и Родригес воспитывают общую трехлетнюю дочь Алану Мартину. Один из самых титулованных игроков в истории мирового футбола никогда не состоял в браке.

Ранее Лионель Месси помог «Пари Сен-Жермен» обыграть английский «Манчестер Сити» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Аргентинский нападающий забил первый мяч за парижский клуб.