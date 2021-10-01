Гном Гномыч показал архивный кадр в спортивной экипировке отца

Москва, 1 октября. Сын звездной пары фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской — Саша, наиболее известный по прозвищу «Гном Гномыч» — недавно разместил на своей странице в Instagram фотографию семилетней давности, где стоит в пуховике отца, который на десять размеров больше его самого.

В январе этого года Саше Плющенко исполнилось восемь лет. Когда ему был всего год, он позировал для своих родителей в экипировке отца. Но куртка эта непростая — именно в ней Евгений выиграл в 2002 году на Олимпиаде серебро. На куртке изображен триколор, как и на бейсболке, которую когда-то получил спортсмен. Весь этот аутфит и нацепил на себя малыш Саша.

Естественно он «утонул» в папиных вещах, но будущего фигуриста это не расстроило, а даже наоборот. На снимке видно, как он улыбается и, кажется, счастлив. Наверное, еще не знает, что он Гном Гномыч.

«Ровно семь лет назад! В папиной олимпийской экипировке», — подписал Плющенко-младший архивную публикацию.

Поклонники юноши пришли в восторг от такой фотографии. По словам большинства, они позабыли, как выглядел Гном Гномыч еще, казалось бы, совсем недавно. А умилительный ангелочек давно вырос и считает себя взрослым мужчиной.

«Ух ты, какой сладкий был!»; «Какой милаш!»; «Ничего себе, ты был таким сладким малышом»; «Так изменился», — написали подписчики Саши Плющенко.

Ранее сообщалось, для чего юному наследнику фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской назначили судебно-психиатрическую экспертизу.