Циклон «Шахин» обрушится на побережье Омана в грядущие выходные

Маскат, 1 октября. Тропический шторм «Шахин», который движется в сторону Омана, в ближайшие сутки усилится до тропического циклона первой категории и обрушится на прибрежные районы страны, включая столицу.

The India Meteorological Department has renamed the cyclone in the Arabian Sea to #Shaheen. JTWC are still referring to the cyclone as #Gulab for now ????‍♂️



Regardless, the system is expected to intensify as it approaches #Oman over the next day or so. pic.twitter.com/D9GP7MhyPk — Zoom Earth (@zoom_earth) October 1, 2021

Управление гражданской авиации Омана в пятницу заявило:

«Эпицентр шторма находится примерно в 650 километрах от мухафазы Маскат, а ближайшая полоса конвективных облаков, связанная с бурей, находится примерно в 500 километрах».

Ожидается, что наиболее сильное влияние на побережье эмирата ураган окажет в субботу и воскресенье. Так, вечером 2 октября в акватории между Аль-Шаркией и Мусанданом прогнозируются волны высотой 8-12 метров, а 3-го в Маскате пройдут проливные дожди, которые будут сопровождаться сильным ветром. Не исключается вероятность паводков.

Expected track of Shaheen storm from National Multi-Hazard Early Warning System pic.twitter.com/R2mqrDxeDs — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 1, 2021

Местному населению уже порекомендовали принять необходимые меры предосторожности, держаться подальше от низменных районов и долин.

Минувшим летом Аравийский полуостров уже пострадал от разгула стихии: на восток региона обрушились ливневые дожди, который спровоцировали масштабные наводнения и сели. В Омане и соседних с ним территориях Саудовской Аравии из-за мощных потоков воды были разрушены сотни зданий, повреждены линии электропередач, также был причинен значительный ущерб дорожной инфраструктуре и посевам.

At least 4 people have died, 3 are missing and dozens rescued after #floods across #Oman following days of heavy rain. Port city of Sur recorded 200mm in 48 hrs.https://t.co/YKh1xZ9WGE

???? ROP and CDAA pic.twitter.com/9uIK7Wivmn — FloodList (@Flood_List) July 18, 2021

По оценкам местных специалистов, в результате наводнений пострадали не менее 2 тысяч человек. При этом конкретное количество жертв и пострадавших не называлось. На ликвидацию последствий катаклизмов было направлено порядка 12,5 миллиона долларов. Наибольший ущерб понес город Сура на востоке Омана.