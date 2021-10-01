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Циклон «Шахин» обрушится на побережье Омана в грядущие выходные
Весь мир
Циклон «Шахин» обрушится на побережье Омана в грядущие выходные
flickr.com  /  Public.Resource.Org / CC BY 2.0

Маскат, 1 октября. Тропический шторм «Шахин», который движется в сторону Омана, в ближайшие сутки усилится до тропического циклона первой категории и обрушится на прибрежные районы страны, включая столицу.

Управление гражданской авиации Омана в пятницу заявило:

«Эпицентр шторма находится примерно в 650 километрах от мухафазы Маскат, а ближайшая полоса конвективных облаков, связанная с бурей, находится примерно в 500 километрах».

Ожидается, что наиболее сильное влияние на побережье эмирата ураган окажет в субботу и воскресенье. Так, вечером 2 октября в акватории между Аль-Шаркией и Мусанданом прогнозируются волны высотой 8-12 метров, а 3-го в Маскате пройдут проливные дожди, которые будут сопровождаться сильным ветром. Не исключается вероятность паводков.

Местному населению уже порекомендовали принять необходимые меры предосторожности, держаться подальше от низменных районов и долин.

Минувшим летом Аравийский полуостров уже пострадал от разгула стихии: на восток региона обрушились ливневые дожди, который спровоцировали масштабные наводнения и сели. В Омане и соседних с ним территориях Саудовской Аравии из-за мощных потоков воды были разрушены сотни зданий, повреждены линии электропередач, также был причинен значительный ущерб дорожной инфраструктуре и посевам.

По оценкам местных специалистов, в результате наводнений пострадали не менее 2 тысяч человек. При этом конкретное количество жертв и пострадавших не называлось. На ликвидацию последствий катаклизмов было направлено порядка 12,5 миллиона долларов. Наибольший ущерб понес город Сура на востоке Омана.

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шторм оман
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