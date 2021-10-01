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Ракету для съемок фильма с Юлией Пересильд установили на стартовый стол Байконура
Общество
Ракету для съемок фильма с Юлией Пересильд установили на стартовый стол Байконура
roscosmos.ru  /  ЦПК / Роскосмос

Москва, 1 октября. Ракета «Союз-2.1а» начала подготовку к испытаниям на космодроме Байконур накануне полета на МКС съемочной группы фильма «Вызов».

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на МКС на корабле «Союз МС-19». Специально для космического судна на стартовый стол космической станции Байконур была установлена ракета «Союз-2.1а». Ее вывели из монтажно-строительного корпуса, чтобы подготовить к финальным испытаниям. Об этом сообщает РИА новости.

Скорость движения тепловоза не превысила 5 км в час. Ракета уже находится в вертикальном положении, колонны обслуживания были сведены. Теперь команда готовится к первому дню испытаний, которые пройдут 2 октября. Затем будет один предотпускной день и два резервных на случай, если потребуется уладить какие-либо проблемы.

Пуск ракеты съемочной группы состоится 5 октября с космодрома Байконур. Событие получит онлайн-трансляцию в 09:25 утра по московскому времени. Команда вернется на Землю уже 17 октября, после завершения работы над фильмом «Вызов».

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кино космос фильм "вызов"
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