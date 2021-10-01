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Корабли Северного флота успешно преодолели ледовоопасные районы Арктики

  /   Обновлено: 01 октября 2021 15:45
Армия
Корабли Северного флота успешно преодолели ледовоопасные районы Арктики
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 1 октября. Корабли арктической группировки Северного флота ВМФ РФ успешно преодолели пролив Вилькицкого в сложных погодных условиях, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, суда прошли через ледовоопасные районы и достигли Карского моря. Для уточнения обстановки с борта большого противолодочного корабля «Североморск» несколько раз поднимался вертолет Ка-27ПС.

Сейчас экипажам кораблей предстоит выполнить ряд задач в районе архипелага Новая Земля. После этого суда вернутся в пункты базирования на Кольском полуострове.

Ранее, как сообщает «Царьград», атомный подводный крейсер «Орел» ВМФ РФ провел ракетную стрельбу в Баренцевом море. Кроме того, группа кораблей Черноморского флота ВМФ РФ отразила массированный ракетный удар условного противника на учениях с соединением ВВС и ПВО Южного военного округа.

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