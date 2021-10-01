Правительство России утвердило отчет об исполнении бюджета за первую половину 2021 года

Москва, 1 октября. Профицит российского бюджета за первые шесть месяцев текущего года составил 774,7 млрд рублей, следует из отчета, утвержденного кабмином.

Согласно документу, опубликованному на сайте Правительства России, доходы федерального бюджета за первое полугодие сложились в объеме около 11,2 млрд рублей. Расходы за указанный период составили около 10,5 млрд.

Доходы казны в 2021 году были предусмотрены в объеме около 18,77 трлн рублей, расходы — примерно 21,52 трлн. Таким образом, дефицит бюджета страны в текущем году прогнозируется на уровне около 2,4% ВВП, или 2,75 трлн рублей.

Президент Владимир Путин ранее распорядился провести оценку изменения параметров федерального бюджета на 2022 год. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад необходимо предоставить не позднее 4 февраля.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая подчеркивала, что бюджет РФ должен быть априори социально ориентированным. Важно, чтобы ни один человек не остался без внимания и, если это необходимо, без поддержки государства, цитирует ее «ФедералПресс».