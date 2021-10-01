Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 16:43
16:41
Происшествия
Устроить стрельбу в школе под Калининградом угрожали двое восьмиклассников
16:41
Происшествия
Устроившего стрельбу в Вохтоге мужчину заключили под стражу
16:40
Общество
Сенатор от Марий Эл посетил Завод полупроводниковых приборов в Йошкар-Оле
16:36
Весь мир
Для галочки: почему долгожданные выборы в Катаре подверглись критике
16:35
Общество
Минобрнауки заявило, что вузы сами должны решать вопрос о переходе на удаленку
16:31
Спорт
Тренер Назаров оправдался за вызвавшие скандал слова о Панарине
16:30
Видео
Жительница Краснодара открыла центр помощи людям с аутизмом и уже помогла 150 семьям
16:26
Армия
Сатановский с иронией отреагировал на планы США закрыть для России Атлантический океан
16:25
Политика
Президент Туркменистана назвал Путина человеком с простым характером и открытой душой
16:24
Происшествия
Неизвестные обстреляли машину высокопоставленного украинского чиновника в Киеве
Все новости

Правительство России утвердило отчет об исполнении бюджета за первую половину 2021 года
Экономика
Правительство России утвердило отчет об исполнении бюджета за первую половину 2021 года
wikipedia.org  /  Pepijn Schmitz / CC BY-SA 2.5

Москва, 1 октября. Профицит российского бюджета за первые шесть месяцев текущего года составил 774,7 млрд рублей, следует из отчета, утвержденного кабмином.

Согласно документу, опубликованному на сайте Правительства России, доходы федерального бюджета за первое полугодие сложились в объеме около 11,2 млрд рублей. Расходы за указанный период составили около 10,5 млрд.

Доходы казны в 2021 году были предусмотрены в объеме около 18,77 трлн рублей, расходы — примерно 21,52 трлн. Таким образом, дефицит бюджета страны в текущем году прогнозируется на уровне около 2,4% ВВП, или 2,75 трлн рублей.

Президент Владимир Путин ранее распорядился провести оценку изменения параметров федерального бюджета на 2022 год. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад необходимо предоставить не позднее 4 февраля.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая подчеркивала, что бюджет РФ должен быть априори социально ориентированным. Важно, чтобы ни один человек не остался без внимания и, если это необходимо, без поддержки государства, цитирует ее «ФедералПресс».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Правительство России утвердило отчет об исполнении бюджета за первую половину 2021 года
кабмин бюджет россии расходы бюджета
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru