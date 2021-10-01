«Дымящийся» Ил-38 в небе над Мурманском напугал пользователей соцсетей

Мурманск, 1 октября. Источник в экстренных службах опроверг информацию о подозрении на внештатную ситуацию на борту Ил-38 в небе над Мурманском.

В пятницу днем пользователи паблика «Мурманск» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фотографию самолета, который пролетает в небе над городом, а из его турбин идет дым.

«Кто слышал звук самолёта над улицей Буркова? Он прямо над жилыми домами пролетел, очень низко, было шумно. Турбины дымились. Летел в сторону Рогозерки, виляя из стороны в сторону», — говорится в сообщении очевидцев.

Источник ФАН в экстренных службах заявил, что речь идет об Ил-38, который осуществлял разведку погоды на предельно низкой высоте. Происшествия никакого не произошло. Более подробной информации об инциденте пока нет. Подробности уточняются.