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«Дымящийся» Ил-38 в небе над Мурманском напугал пользователей соцсетей

  /   Обновлено: 01 октября 2021 15:42
Происшествия
«Дымящийся» Ил-38 в небе над Мурманском напугал пользователей соцсетей
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Мурманск, 1 октября. Источник в экстренных службах опроверг информацию о подозрении на внештатную ситуацию на борту Ил-38 в небе над Мурманском.

В пятницу днем пользователи паблика «Мурманск» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фотографию самолета, который пролетает в небе над городом, а из его турбин идет дым.

«Кто слышал звук самолёта над улицей Буркова? Он прямо над жилыми домами пролетел, очень низко, было шумно. Турбины дымились. Летел в сторону Рогозерки, виляя из стороны в сторону», — говорится в сообщении очевидцев.

Источник ФАН в экстренных службах заявил, что речь идет об Ил-38, который осуществлял разведку погоды на предельно низкой высоте. Происшествия никакого не произошло. Более подробной информации об инциденте пока нет. Подробности уточняются.

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самолет мурманск ил-38
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