Сенатор от Марий Эл посетил Завод полупроводниковых приборов в Йошкар-Оле

Йошкар-Ола, 1 октября. Одним из самых крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса России является Завод полупроводниковых приборов Йошкар-Олы. Сенатор Сергей Мартынов вместе с гендиректором завода Петром Козловым посетил производственные помещения предприятия, сообщает «Медиапоток».

«Большое внимание уделяется диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Президент РФ В. В. Путин дал поручение достичь уровня гражданской продукции в 2025 году 30%, а к 2030 — 50%. С одной стороны, данный процесс происходит для того, чтобы расширить ассортимент выпускаемой продукции и повысить эффективность производства. С другой стороны, диверсификация позволит обеспечить технологическую независимость страны в сфере гражданской продукции. Сегодня Завод полупроводниковых приборов работает над вопросом увеличения объемов гражданской продукции, ведь развитие микроэлектроники обеспечивает рост и другим отраслям экономики», — рассказал сенатор.

Во время прошлых рабочих визитов в республику Марий Эл сенатор уже не раз встречался с руководителем и коллективом завода, обсуждая пути модернизации производственного комплекса.

«Предприятие работает на укрепление обороноспособности России. Кроме того, завод выполняет социальные задачи — вносит значительный вклад в бюджет региона и обеспечивает достойной работой жителей Марий Эл», — отметил первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности.

Завод занимает лидирующее место в России на рынке металлокерамических корпусов для интегральных микросхем, которые отвечают всем современным требованиям микроэлектроники.

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