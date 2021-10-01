Путин поручил создать концепцию цифровой платформы для психологической помощи семьям

Москва, 1 октября. Концепция цифровой платформы для психологической помощи семьям появится в России по поручению президента РФ Владимира Путина.

Глава государства поручил разработать концепцию цифровой платформы, благодаря которой будет оказываться психологическая помощь российским детям и их родителям или опекунам. Об этом сообщается на портале Кремля. Заниматься созданием онлайн-платформы будет Правительство РФ. Задача включена в перечень поручений президента, который составили по результатам встречи с представителями общественности 25 августа.

Государство предоставляет психологическую помощь пожилым людям, инвалидам и ветеранам в России. Об этом ранее напомнил кандидат юридических наук, адвокат Геннадий Нефедовский.