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ВМС Южной Кореи получили третью дизель-электрическую подлодку класса KSS-III

  /   Обновлено: 01 октября 2021 15:43
Армия
ВМС Южной Кореи получили третью дизель-электрическую подлодку класса KSS-III
facebook.com  /  marinenationale.officiel

Сеул, 1 октября. Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки класса KSS-III прошла в южнокорейском Ульсане.

Построенная компанией Hyundai Heavy Industries субмарина станет третьим серийным аппаратом данного проекта. Разработка подлодок началась 10 лет назад, а 13 августа 2021 года Военно-морские силы Республики Корея получили головную субмарину серии.

Всего планируется построить девять подводных лодок класса KSS-III. При этом вторая серия машин будет иметь некоторые конструктивные отличия. Так, стандартные батареи заменят на литий-ионные аккумуляторы. Новые субмарины заменят немецкие дизель-электрические подлодки, которые были построены в конце прошлого века.

Ранее в Южной Корее испытали новую баллистическую ракету Hyunmoo для подводных лодок. При этом в КНДР, как пишет «Царьград», запустили крылатую ракету большой дальности.

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hyundai подлодка республика корея
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