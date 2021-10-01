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Общественник Сайибов назвал штрафы главным препятствием для легализации мигрантов в России
Политика
Общественник Сайибов назвал штрафы главным препятствием для легализации мигрантов в России
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 1 октября. Учредитель автономной некоммерческой организации (АНО) «Мадад» Азиз Сайибов рассказал о ситуации с мигрантами в России.

Речь об этом шла на пресс-конференции в медиацентре «Патриот». Сейчас в России прекратил действие временный запрет на применение к иностранным гражданам и лицам без гражданства мер по принудительной высылке из страны. До 30 сентября они могли обратиться с заявлением об урегулировании правового положения без наложения санкций, но теперь этого сделать нельзя.

Как отметил Сайибов, на всей территории России зарегистрироваться не успели от 3 до 3,5 млн иностранных граждан. Это произошло из-за пандемии коронавируса, когда многие оказались без работы или перешли на «удаленку». В основном граждане стран СНГ — Узбекистана, Таджикистана и Киргизии — работают в сфере обслуживания и на стройках, где зачастую зарплаты дают в конвертах. Работать удавалось тем, у кого были разрешения.

Амнистией мигранты не воспользовались по ряду причин. Для того чтобы легализоваться на территории России, нужно указать место работы, рассказал он. Многие же были устроены неофициально.

«Когда мигранты подходили для легализации, нужно было платить штраф, и, к сожалению, у многих на штрафы не было денег», — заключил Сайибов.

Ранее стало известно, что Минтруд РФ расширит перечень профессий для упрощенного получения гражданства России иностранцами. Ранее в списке было лишь 74 пункта, а теперь — 135.

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мигранты иностранцы сайибов
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