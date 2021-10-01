Политолог Кочетков объяснил, почему в ЕС угрожают Украине лишением безвиза

Украинские СМИ муссируют тревожную новость — в Евросоюзе подумывают над тем, чтобы отменить безвизовый режим для Киева и ряда партнеров. Сразу несколько государств ЕС пожаловались, что украинцы и их соседи нецелевым образом используют безвиз — не путешествуют в Европу, а массово просят там убежища, передает корреспондент ФАН из Киева.

Большинство украинских заробитчан уже больше года не могут выехать в Евросоюз на неквалифицированные работы — границы большинства стран наглухо закрыты из-за коронавируса. Впрочем, и после окончания эпидемии украинцы рискуют не попасть в Европу. В Брюсселе всерьез рассматривают вопрос отмены безвизового режима с «младшими партнерами». Сразу несколько серьезных европейских СМИ дали сливы из некого внутреннего документа ЕС.

В нем говорится, что страны — основатели Евросоюза (Германия, Франция и Италия) предложили отменить безвизовый режим для Украины, Молдавии, Грузии и стран Западных Балкан. Главная причина — уроженцы этих стран пользуются безвизовым режимом для того, чтобы незаконно проживать в ЕС (как правило, не работая и получая соцвыплаты), а также массово подавать ходатайства об убежище.

Немцы жалуются на молдаван, которые взяли моду массово просить статус беженца в Германии и Бельгии (число запросов от них с 2019-го выросло на 430%). Видимо, молдаванам невдомек, что беженцами признают тех, у кого в стране идет война или геноцид — просто массовая бедность (как в Молдавии) причиной для убежища в ЕС не является. Французские власти страдают от наплыва граждан Албании, Грузии и Сербии, которые осаждают местные миграционные службы.

В Чехии наиболее часто желают остаться, причем под любыми предлогами, граждане Грузии, Молдавии и Украины. В Праге указали — 48% из тех, кто запрашивает право на убежище в Чехии, это прибывшие в ЕС в рамках безвизового режима. Причем грузины, откровенно разочаровавшиеся в перспективах приема страны в ЕС, начали стучаться в двери почти всех стран Евросоюза — по принципу «куда пустят». Число прошений от грузин о предоставлении убежища за три месяца выросло более чем на 50%.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Основной аргумент стран — членов Евросоюза — нецелевое использование безвиза уроженцами стран Восточной Европы. Мол, официально-то вводили безвизовый въезд для того, чтобы увеличить туристические потоки в Европу, а неофициально — отнять у Украины, Грузии, Молдавии побольше квалифицированной рабочей силы. Эксперты указывают — в итоге выяснилось, что запасы образованных профессионалов, желающих заработать на чужбине, в этих странах почти исчерпаны. И в ЕС ломятся в основном те, кого и на родине не берут на работу.

Многие приезжие из Восточной Европы, не имеющие образования и профессии, стремятся побыстрее получить соцвыплаты в странах ЕС, а затем и вовсе там остаться. Это выводит из себя местных жителей — они обвиняют «беженцев» в том, что те живут фактически на их налоги. По мнению аналитиков, все инструменты для отмены безвиза находятся в руках у Брюсселя.

Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017-го. ЕС имеет право вернуть визы для любой страны, которая превратится в источник миграционной угрозы. Еще одна причина для отмены безвиза — «откат в проведении реформ». Кстати, в 2019-м о приостановке безвиза с Украиной и ее соседями официально попросили Нидерланды, но тогда Еврокомиссия отклонила эту инициативу.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

По словам экспертов, один из главных лоббистов безвиза в составе Евросоюза — Польша. Именно эта страна массово использует дешевый труд рабочих, которые приезжают с Украины и работают на ее территории полулегально, пользуясь тем, что польские госорганы смотрят на это сквозь пальцы. Впрочем, даже несмотря на сопротивление Варшавы, Евросоюз может если не отменить безвизовый режим, то многократно усложнить его. Например, ЕС может начать требовать для въезда приглашения от родных, гарантии трудоустройства, обратный билет и так далее.

Впрочем, полагают аналитики, полной отмены безвиза все же не будет: это стало бы очень плохим политическим сигналом для стран — кандидатов в ЕС. В Брюсселе понимают: в странах вроде Украины, Молдавии и Грузии прозападные режимы держатся только на том, что обещают народам привести их в «счастливое европейское будущее». Если же отменить безвиз для Киева или Тбилиси, люди поймут, что тот политический курс, за который стоял Майдан, был обманкой. А если отнять у ослика морковку, то его поведение может стать непредсказуемым.

По мнению эксперта Украинского института будущего Ростислава Смирнова, нынешние разговоры об отмене безвиза — мнимая угроза.

«На мой взгляд, это просто намеки, не имеющие ничего общего с реальностью. Безвизовый режим введен Брюсселем не только для Украины, но и для целого ряда других стран — например, балканских. Я общался с дипломатами из ЕС, и они убеждены, что безвиз больше помог им, чем нам. Раньше у них была масса бумажной работы по каждому въезжающему — теперь этого нет. При этом все понимают, что в Европе борьба идет за рабочую силу, прежде всего квалифицированную. Сейчас миллионы украинцев работают в Польше, Чехии, Венгрии и других странах, которые получили возможность вытягивать эту рабочую силу с Украины благодаря безвизу», — отметил эксперт.

Ростислав Смирнов заявил, что сами разговоры об отмене безвиза с Украиной являются манипуляцией. Ведь этот процесс, согласно директиве ЕС, должен иметь четкое основание для запуска. Такого основания на данный момент просто нет, считает он.

ФБА «Экономика сегодня» /

Как заявил киевским СМИ политолог Александр Кочетков, в целом вероятность отмены безвизового режима с ЕС достаточно велика, ведь главная претензия к Украине — отсутствие реформ в антикоррупционной сфере.

«Безвизовый режим для Украины — это такая морковка, которую вывешивают перед осликом, чтобы он тащил тележку туда, куда надо. Такое нематериальное поощрение Киева началось еще во времена [бывшего президента страны Петра] Порошенко, и технически мы вроде бы получили безвиз с ЕС. Но затем, в марте 2020-го, он был фактически отменен в связи с пандемией коронавируса. И теперь некоторые страны стараются уменьшить любые связи своих граждан с иностранцами, боясь продолжения пандемии», — отметил Кочетков.

По мнению аналитика, повод вновь ввести визы для украинцев лежит на поверхности — ведь с 2014-го Украина, по сути, ни на шаг не продвинулась по пути антикоррупционных реформ.

«Главная претензия к Украине — это дела в антикоррупционной сфере. Но западные партнеры оценивают продвижение (или его отсутствие) в этой сфере только на основе данных от своих украинских активистов, у которых собственные цели и задачи в стране. Эти грантовые организации не являются объективными наблюдателями. Скорее, наоборот — они крайне ангажированы, ведь за развитие антикоррупционной вертикали они получают огромные деньги. А если они будут отчитываться, что борьба с коррупцией на Украине идет семимильными шагами, то грантов для них станет значительно меньше», — отметил Кочетков.

По мнению аналитика, извне ситуация с коррупцией на Украине также не выглядит объективной.

«Западные партнеры оценивают нашу коррупцию по внешним показателям — есть ли наблюдательные советы в госкомпаниях, выбирают ли международные эксперты руководителей ГБР, Верховного суда и так далее. То есть на Западе судят о нас по тем показателям, которые не имеют отношения к реальной коррупции. А те правоохранительные структуры, которые созданы при участии Запада, в основном конкурируют между собой, а не борются с преступностью и коррупцией», — говорит эксперт.

pixabay.com / Capri23auto

В целом, считает Кочетков, вероятность отмены безвиза для Украины довольно велика.

«Та же Венгрия может легко найти повод отменить безвиз. При этом они вряд ли скажут, что реальные проблемы с Украиной связаны с притеснением венгерского языка, а спишут все на коррупцию. Другие страны, имеющие претензии к Киеву, также под предлогом коррупции могут отменить безвиз, стремясь ограничить пересечение своих границ из-за пандемии, — сообщил политический эксперт. — Это будет сделано не по объективным причинам, а, скорее всего, по надуманным. В первую очередь на отмене безвиза будут настаивать страны, не заинтересованные в украинских трудовых мигрантах. Там же, где нужны наши рабочие руки, никто безвиз отменять не будет и никакой коррупции у нас не увидят».

Впрочем, отмечает политолог, из-за ковидных ограничений Украина и так практически не имеет безвизового режима с ЕС.

«Пока в европейских столицах всерьез обсуждают введение с нами виз, наш МИД продолжает рассказывать, что «все в порядке и никакой угрозы нет». Точно так же ведут себя и наши коммунальщики, у которых нет никаких проблем с тарифами. Украину официально проинформируют об отмене безвиза только тогда, когда решение будет принято окончательно. Сейчас есть только намеки и сливы из Берлина и Парижа. И МИД Украины будет до последнего делать хорошую мину при плохой игре».

11 мая 2017-го Совет Евросоюза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок граждан Украины. Через месяц безвизовый режим вступил в силу. К концу 2019-го, по данным украинского госбюро статистики, в странах ЕС работали 2,5-3 миллиона украинцев. Как признавал глава МИД Украины Павел Климкин, в 2017–2019 годах ежемесячно страну покидало более 100 тысяч граждан.