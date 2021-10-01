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JASON: «гаванский синдром» у дипломатов из США могли спровоцировать сверчки
Политика
JASON: «гаванский синдром» у дипломатов из США могли спровоцировать сверчки
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Вашингтон, 1 октября. Группа американских ученых JASON провела расследование приступов «гаванского синдрома» у официальных лиц США, находящихся в иностранных командировках.

Стоит отметить, что приступы так называемого «гаванского синдрома» были выявлены у американских дипломатов, работающих на Кубе в 2016 и 2017 годах. Аналогичные жалобы поступали и от работников дипмиссии в КНР в 2018 году. В качестве основной версии предполагалось, что на них оказывалось влияние звуковым оружием.

Однако исследование ученых показало, что предположения о звуковом оружии оказались ошибочными.

«Мы считаем, что записанные звуки имеют механическое или биологическое происхождение, а не электронное. Наиболее вероятным источником является индийский сверчок с коротким хвостом», — говорится в отчете.

Ранее стало известно, что американские дипломаты сожгли флаги США перед вылетом из Кабула. Решение об эвакуации было принято на фоне захвата власти в стране боевиками.

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сша дипломаты сверчки
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