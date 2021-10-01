Философ Дугин указал на важность венчания потомка Романовых для российской дипломатии

Санкт-Петербург, 1 октября. Венчание потомка рода Романовых князя Георгия с итальянкой Ребеккой Беттарини — это огромный успех народной дипломатии России, заявил известный философ Александр Дугин.

Мыслитель оценил влияние свадьбы потомка российских императоров в комментарии Федеральному агентству новостей. По наблюдениям Дугина, венчание князя собрало огромное количество гостей из аристократических домов всего мира. И хотя политической подоплеки у события нет, семья Романовых — это мощнейшее оружие «мягкой силы» отечественной дипломатии. Через Романовых Россия может транслировать в мир свои традиционные ценности, свою культуру, свою эстетику, и тем самым вызывать бурю эмоций у других народов мира.

«Это огромное наше оружие в народной дипломатии, потому что Россию уважают. Россия возвращается к своим традициям: у одних это вызывает ярость, у других, наоборот, восторг. Мне кажется, к этому нужно правильно отнестись – здесь нет никакого политического события, нет дополнительного смысла. Это замечательное событие! Как люди здесь прекрасно выглядели! Удивительно красиво одетые женщины, мужчины, духовенство – вот этого вот нам в жизни обычно не хватает», — сделал неожиданное заявление по итогам церемонии русский мыслитель.

Церемония венчания князя Георгия Романова и гражданки Италии Ребекки Беттарини состоялась в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. На свадьбе присутствовали более 1500 гостей со всего мира. Невеста ради семейной жизни с князем приняла православие и стала Викторией Романовой.