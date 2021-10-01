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Лукашенко призвал снять с президента Белоруссии несвойственные ему функции
Политика
Лукашенко призвал снять с президента Белоруссии несвойственные ему функции
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 1 октября. Глава Республики Беларусь не должен выполнять несвойственные ему функции, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с сотрудниками его администрации.

По словам политика, если бы власти вовремя взялись за перераспределение полномочий, то разговоров бы про новую Конституцию Белоруссии удалось бы избежать.

«С президента надо снимать несвойственные функции», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что правительство должно заниматься экономическими вопросами, а кадровую политику будет проводить администрация президента. Конституция сумеет поставить точку в вопросе распределения обязанностей во власти, заключил политик.

Как стало известно ранее, Лукашенко ответил на вопрос журналиста CNN о вхождении Белоруссии в состав России. По его словам, на повестке дня эта тема не стоит.

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белоруссия лукашенко конституция
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