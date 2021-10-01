В США осудили президента Мексики, который не арестовал Мадуро на саммите СЕЛАК

Вашингтон, 1 октября. Сенаторы США Марко Рубио и Рик Скотт осудили президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора за то, что он принял на саммите СЕЛАК главу Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщается в официальном заявлении американских политиков.

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Los senadores republicanos por Florida, Marco Rubio y Rick Scott, criticaron el jueves que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no hubiera extraditado al gobernante venezolano Nicolás



Esta y otras noticias presentadas por @sofiapisani pic.twitter.com/B7SEocgLRb — VDM Radio (@vdm_radio) October 1, 2021

Сенаторы от Республиканской партии считают, что Обрадор нарушил международные обязательства по борьбе с организованной преступностью, не арестовав и не выдав США президента Венесуэлы, которого американские власти обвиняют в «наркотерроризме» и незаконном обороте наркотиков.

Они также раскритиковали Обрадора за то, что он оказал прием главе Кубы Мигелю Диасу Канелю в день празднования двухсотлетия Декларации независимости Мексики.

«Мы надеемся, что его решение принять Николаса Мадуро и Мигеля Диаса Канеля не отражает отхода Мексики от принципов демократии и свободы», — написано в письме.

Сенаторы также напомнили, что 26 марта 2020 года Министерство юстиции США предъявило Мадуро обвинения в «наркотерроризме» и содействию незаконному обороту запрещенных веществ в США. При этом ведомство не привело доказательств.

#30Oct | ???????????????????????? Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott reprendieron este jueves al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por recibir al mandatario venezolano Nicolás Maduro en la reciente cumbre de la Celac y no extraditarlo a Estados Unidos... pic.twitter.com/iDXwynZdFB — El Político (@elpoliticonews) September 30, 2021

«Мадуро должен был быть экстрадирован в США, чтобы предстать перед судом, как только он ступил на мексиканскую землю», — заявили республиканцы.

Правительство Соединенных Штатов предлагает вознаграждение в 15 млн долларов за задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Шестой саммит Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) состоялся в Мехико 18—20 сентября. На нем присутствовали главы многих государств левой ориентации, в том числе президент Перу Педро Кастильо, Кубы — Мигель Диас-Канель и Венесуэлы — Николас Мадуро. Лидеры обсудили идею создания регионального объединения по типу Евросоюза. Однако инициатива не получила развития по причине разногласий между левыми и правыми лидерами Латиноамериканских стран.