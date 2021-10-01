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В США осудили президента Мексики, который не арестовал Мадуро на саммите СЕЛАК
Весь мир
В США осудили президента Мексики, который не арестовал Мадуро на саммите СЕЛАК
Global Look Press  /  Ron Sachs / ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 1 октября. Сенаторы США Марко Рубио и Рик Скотт осудили президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора за то, что он принял на саммите СЕЛАК главу Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщается в официальном заявлении американских политиков.

Сенаторы от Республиканской партии считают, что Обрадор нарушил международные обязательства по борьбе с организованной преступностью, не арестовав и не выдав США президента Венесуэлы, которого американские власти обвиняют в «наркотерроризме» и незаконном обороте наркотиков.

Они также раскритиковали Обрадора за то, что он оказал прием главе Кубы Мигелю Диасу Канелю в день празднования двухсотлетия Декларации независимости Мексики.

«Мы надеемся, что его решение принять Николаса Мадуро и Мигеля Диаса Канеля не отражает отхода Мексики от принципов демократии и свободы», — написано в письме.

Сенаторы также напомнили, что 26 марта 2020 года Министерство юстиции США предъявило Мадуро обвинения в «наркотерроризме» и содействию незаконному обороту запрещенных веществ в США. При этом ведомство не привело доказательств.

«Мадуро должен был быть экстрадирован в США, чтобы предстать перед судом, как только он ступил на мексиканскую землю», — заявили республиканцы.

Правительство Соединенных Штатов предлагает вознаграждение в 15 млн долларов за задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Шестой саммит Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) состоялся в Мехико 18—20 сентября. На нем присутствовали главы многих государств левой ориентации, в том числе президент Перу Педро Кастильо, Кубы — Мигель Диас-Канель и Венесуэлы — Николас Мадуро. Лидеры обсудили идею создания регионального объединения по типу Евросоюза. Однако инициатива не получила развития по причине разногласий между левыми и правыми лидерами Латиноамериканских стран.

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сша венесуэла мексика
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