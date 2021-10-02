Искусство ― одно из тех понятий, определение которых занимает добрый абзац и все равно зачастую не дает о нем полного понимания. Коротко говоря, под этим термином подразумевают творческую деятельность человека, которая является отражением его видения окружающего мира, собственных чувств и эмоций и воплощением его творческих способностей.

Соответственно, с этих позиций следует рассматривать профессию искусствоведа. О том, где получить образование искусствоведа и куда идти работать, поговорим в этой статье.

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Два слова об истории

Искусство возникло десятки тысяч лет назад. Уже тогда люди умели изображать объекты доступными способами. Самая известная находка ― наскальные рисунки в пещере Ласко во Франции. Ученые считают, что этим, хоть и примитивным, но вполне различимым и понятным изображениям, около 40 000 лет. В эпоху палеолита, к которой относят эту находку, люди использовали резьбу по камню и натуральные красители. Просто чудо, что такие артефакты дошли до наших дней.

Искусство ― изобразительное, пластическое, музыкальное ― всегда было отражением того, что происходит с человеком и вокруг него. Какими бы ни были направления и течения в искусстве, это всегда некий переработанный мозгом и чувствами опыт. Некоторые произведения оставили столь глубокий след в истории и культуре человека, что мимо них нельзя пройти до сих пор.

История искусства тесно переплетается с историей общества и ее ответвлениями: социальной, религиозной, политической, экономической сферой деятельности человека. Удивительно, но некоторые шедевры, если их расположить в хронологическом порядке и правильно проанализировать, способны пересказать историю человечества лучше всякого учебника.

Эта мысль и подводит нас к профессии искусствоведа как некого проводника в мир художественных форм.

Федеральное агентство новостей /

Знать и понимать

Прежде всего ответим себе на вопрос: а зачем вообще нужны искусствоведы? Ведь полюбоваться Моной Лизой в Лувре, оценить красоту слога Тургенева и великолепие Санта-Мария-дель-Фьоре вполне реально без теоретических изысканий.

Однако все не так просто. Размах Флорентийского собора понять гораздо легче, если знать, что это — первый подобный проект в истории человечества. До Филиппо Брунеллески никто не мог придумать, как удержать такой огромный купол. Это уникальный и самый большой кирпичный купол, который не поддерживается ничем, кроме стен собора и им самим. Его уникальность состоит в кладке кирпичей, в которой каждый следующий кирпич поддерживает предыдущий. Разгадать тайну того, как Брунеллески удалось так точно рассчитать углы кладки, ученые не могут до сих пор.

Обо всем этом и многом другом знают искусствоведы. Они изучают литературу, музыку, театр, живопись, графику, скульптуру, архитектуру, кино ― словом, все виды искусств. Это направление предполагает изучение теории и истории искусств, а также художественную критику. Искусствоведение формулирует принципы искусства, помогает его пониманию и развитию.

Нельзя не отметить и такую функцию, как популяризация. Работы искусствоведов ― критические статьи, экскурсии, лекции, фильмы ― знакомят публику с произведениями искусства, помогают из понять и оценить их, формируют вкус.

Искусствоведы, как правило, специализируются не только в одном-двух видах искусства, но и на конкретной эпохе, художнике или направлении. Они часто выступают в роли экспертов по оценке предметов искусства, могут определить возраст, эпоху и авторство, основываясь на манере исполнения, контексте и других аспектах.

Где учиться на искусствоведа

Без сомнения, искусствоведы ― люди широкого кругозора и эрудиции. Образованию искусствоведа можно позавидовать. Впрочем, они учатся всю жизнь, все глубже погружаясь в предмет своего научного интереса.

Искусствоведа отличает прекрасная память, способность емко и красиво выражать свои мысли, аналитические способности, тонкий эстетический вкус.

Изучение искусства ― полноценное и длительное образование. Большая часть учебного времени отведена изучению мировой и отечественной истории, поскольку искусство не существует вне исторического контекста.

Кроме этого, студенты подробно изучают следующие предметы:

история художественной критики;

техники изобразительного искусства;

методология истории искусства;

реставрация памятников живописи.

Часть учебного процесса посвящена практике. В зависимости от направления, это может быть работа в музее, архиве, хранилище. Студентов учат анализировать и систематизировать информацию, работать с первоисточниками и каталогами.

Поступают в вуз после 11-го класса, для чего нужно сдавать следующие предметы: русский язык, историю, иностранный язык. Образование искусствоведа можно получить в рамках нескольких программ, которые предлагают российские вузы:

Университет им. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

МГАХИ им. Сурикова;

Художественно-промышленная академия им. Строганова;

Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова;

Высшая школа экономики;

и многие другие.

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Где работать искусствоведу

После окончания обучения искать работу можно в нескольких направлениях. Во-первых, это, конечно, музеи и музейные комплексы. Галереи, центры искусства ― все это потенциальное место работы специалиста по искусству. Во-вторых, это — аукционные дома и крупные компании, которые торгуют предметами искусства и антиквариата. В-третьих, профильные учебные заведения.

Много времени искусствовед посвящает и написанию собственных работ: книг, монографий, статей. С развитием интернета многие вещи можно реализовывать онлайн, развивая свой собственный блог или канал.

Зарплата искусствоведа зависит от его опыта, сферы научного интереса и места работы. В среднем зарплаты колеблются в размере от 25 000 до 70 000 рублей. Дополнительный доход приносит чтение лекций, ведение блога и написание статей.

Одним из преимуществ профессии искусствоведа является ее постоянная востребованность. Разрыв между поколениями создателей и зрителей все больше. Многое, например исторический контекст, обстоятельства жизни художника, принятые во время создания работы правила, нужно объяснять зрителю.

Без искусствоведов смысл многих произведений искусства будет утрачен. И уже никто не поймет, зачем смотреть в глаза Джоконде и что новаторского в иконописи Андрея Рублева. Кроме того, эта профессия ― возможность окружать себя поистине прекрасными вещами: интересными книгами, удивительными картинами, яркими людьми.