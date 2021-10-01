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Бесплатно постричься и отправить свои волосы онкобольным можно в Петербурге
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Парикмахерский салон совместно с «Центром развития донорства костного мозга» запустил акцию: бесплатно постричься может любой, чья длина волос превышает 30 сантиметров.

Зачем выкидывать волосы в урну, если их можно подарить нуждающимся детям? В мире существует огромное количество людей, полностью лишившихся волосяного покрова в результате химиотерапии или алопеции. Покупать парики — удовольствие не из дешевых, а обладать красивой прической — мечта любой девушки, пережившей подобную трагедию. Особенно остро этот вопрос стоит у детей, девочек, которые по злому року оказались без волос.

В Великобритании существует благотворительная организация «The Little Princess Trust», которая создает парики для детей с онкологией. Узнав о ней, директор фонда «Центр развития донорства костного мозга» Любовь Белозерова принялась искать салон, где согласились бы стричь людей бесплатно во имя благой цели. К ее удивлению поиски были не долгими.

«Мы стали искать парикмахерскую, которая сможет бесплатно стричь волосы в целях благотворительности и этот салон сразу откликнулся. Я им написала, через десять минут они ответили: «О, круто, класс, мы хотим! Мы вас поддержим, давайте мы это будем делать», — вспоминает Любовь.

Теперь каждый второй вторник месяца любой желающий может не только получить бесплатную стрижку, но и просто принести заранее отсеченную шевелюру, сдать ее сотрудникам салона. Главное условие — свои волосы должны быть не короче 30 сантиметров, а принесенные — не старше пяти лет.

«Это была моя мечта. Отрастить длинные волосы, а потом их состричь и дать вторую жизнь в чьем-то будущем», — поделилась довольная клиентка салона.

Директор салона Мария Класс рассказала, что для создания одного парика необходимо собрать материал примерно с пятнадцати клиентов. Ее парикмахерская с воодушевлением приняла предложение благотворительного фонда, ведь теперь они смогут не только создавать красоту, но и дарить настоящее счастье детям.

«Мы знаем, насколько важно чувствовать себя уверенно, комфортно, когда есть волосы, когда ты можешь какой-то образ создать. И когда волос нет — насколько это стресс, насколько это тяжело может переноситься. Если мы можем таким легким способом сделать какое-то добро, то почему этого не сделать?» — уверена Мария.

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