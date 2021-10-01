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Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук анонсировал сотрудничество с порталом «ЧС-ИНФО»
Общество
Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук анонсировал сотрудничество с порталом «ЧС-ИНФО»
Prt Scr youtube.com  /  Медиагруппа Патриот

Санкт-Петербург, 1 октября. Медиагруппа «Патриот» начинает сотрудничество с общественно-политическим информационным порталом «ЧС-ИНФО».

По данным пресс-службы организации, издания, входящие в состав медиагруппы, будут обмениваться с партнером эксклюзивными материалами, в частности, комментариями ведущих экспертов.

«Наш новый партнер пишет о самом главном в нашей стране. Вместе мы сможем заботиться о правдивости информационного поля и неустанно поддерживать инициативы общества», — заявил руководитель медиагруппы Николай Столярчук.

Портал «ЧС-ИНФО» позиционируется авторами в качестве издания с активной гражданской позицией, которое не обходит стороной горячие информационные поводы в стране и мире, а также стремится услышать каждого.

«Мы стараемся сделать так, чтобы о нас узнали не только в Новосибирске и других регионах Сибири, но и во всей стране», — сказала, в свою очередь, главный редактор портала Марина Вдовик.

Ранее сообщалось, что Медиагруппа «Патриот» стала крупнейшим объединением российских СМИ. Как отмечали в организации, она представляет собой идейное пространство, готовое принять любого игрока.

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патриот столярчук вдовик
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