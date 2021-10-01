Политолог Межевич заявил, что белорусское «государство должно защищаться»

Любое государство имеет право и даже обязано заниматься самозащитой. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Президент Республики Беларусь поделился деталями расстрела сотрудника КГБ, который погиб при задержании особо опасного «айтишника» Андрея Зельцера, вооруженного ружьем. Александр Лукашенко рассказал, как «Дима […], прикрывая группу, забежал в квартиру первым» и крикнул: «Оружие на пол!» Вместо выполнения законных требований работника комитета госбезопасности, убийца выстрелил ему в сердце.

«Умирая, с двух выстрелов Дмитрий расстрелял убийцу», — закончил свою речь Лукашенко.

Президент также пообещал, что для всех, кто намерен очернить память о погибшем сотруднике спецслужб, изолятор временного содержания в Минске на улице Окрестина «свободен».

«Все аккаунты у нас на руках, мы видим, кто чего стоит», — подчеркнул белорусский лидер.

По словам Межевича, то, что имел ввиду президент, «очевидно для всех».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Он сказал, что люди, которые станут заниматься антигосударственной деятельностью — а именно, оскорблять память погибшего сотрудника — будут найдены и наказаны, — заявил политолог. — Со своей стороны хочу отметить, что такой подход представляется достаточно логичным, поскольку, когда такие люди, как этот «айтишник», начинают хвататься за оружие, в ход вступают новые правила, согласно которым государство обязано защищаться».

Эксперт отметил, что озвученную им максиму впервые применил в публичной полемике Владимир Ленин — «задолго до рождения Александра Григорьевича».

«Должен, кстати, подчеркнуть, что в настоящее время поляризация белорусского общества достигла критических отметок, — заявил собеседник ФАН. — Одна сторона конфликта приходит на адрес, чтобы поговорить, а другая встречает ее огнем из боевого оружия. То, что происходит дальше, мне кажется абсолютно логичным — как я и сказал, государство должно защищаться».

Ранее лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин заявил о наличии в КНДР недоступных для США военных технологий.