Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 16:41
16:41
Происшествия
Устроить стрельбу в школе под Калининградом угрожали двое восьмиклассников
16:41
Происшествия
Устроившего стрельбу в Вохтоге мужчину заключили под стражу
16:40
Общество
Сенатор от Марий Эл посетил Завод полупроводниковых приборов в Йошкар-Оле
16:36
Весь мир
Для галочки: почему долгожданные выборы в Катаре подверглись критике
16:35
Общество
Минобрнауки заявило, что вузы сами должны решать вопрос о переходе на удаленку
16:31
Спорт
Тренер Назаров оправдался за вызвавшие скандал слова о Панарине
16:30
Видео
Жительница Краснодара открыла центр помощи людям с аутизмом и уже помогла 150 семьям
16:26
Армия
Сатановский с иронией отреагировал на планы США закрыть для России Атлантический океан
16:25
Политика
Президент Туркменистана назвал Путина человеком с простым характером и открытой душой
16:24
Происшествия
Неизвестные обстреляли машину высокопоставленного украинского чиновника в Киеве
Все новости

Политолог Межевич заявил, что белорусское «государство должно защищаться»
Политика
Политолог Межевич заявил, что белорусское «государство должно защищаться»
Федеральное агентство новостей  / 

Любое государство имеет право и даже обязано заниматься самозащитой. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Президент Республики Беларусь поделился деталями расстрела сотрудника КГБ, который погиб при задержании особо опасного «айтишника» Андрея Зельцера, вооруженного ружьем. Александр Лукашенко рассказал, как «Дима […], прикрывая группу, забежал в квартиру первым» и крикнул: «Оружие на пол!» Вместо выполнения законных требований работника комитета госбезопасности, убийца выстрелил ему в сердце.

«Умирая, с двух выстрелов Дмитрий расстрелял убийцу», — закончил свою речь Лукашенко.

Президент также пообещал, что для всех, кто намерен очернить память о погибшем сотруднике спецслужб, изолятор временного содержания в Минске на улице Окрестина «свободен».

«Все аккаунты у нас на руках, мы видим, кто чего стоит», — подчеркнул белорусский лидер.

По словам Межевича, то, что имел ввиду президент, «очевидно для всех».

Политолог Межевич заявил, что белорусское «государство должно защищаться»
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Он сказал, что люди, которые станут заниматься антигосударственной деятельностью — а именно, оскорблять память погибшего сотрудника — будут найдены и наказаны, — заявил политолог. — Со своей стороны хочу отметить, что такой подход представляется достаточно логичным, поскольку, когда такие люди, как этот «айтишник», начинают хвататься за оружие, в ход вступают новые правила, согласно которым государство обязано защищаться».

Эксперт отметил, что озвученную им максиму впервые применил в публичной полемике Владимир Ленин — «задолго до рождения Александра Григорьевича».

«Должен, кстати, подчеркнуть, что в настоящее время поляризация белорусского общества достигла критических отметок, — заявил собеседник ФАН. — Одна сторона конфликта приходит на адрес, чтобы поговорить, а другая встречает ее огнем из боевого оружия. То, что происходит дальше, мне кажется абсолютно логичным — как я и сказал, государство должно защищаться».

Ранее лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин заявил о наличии в КНДР недоступных для США военных технологий.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Межевич заявил, что белорусское «государство должно защищаться»
белоруссия лукашенко межевич
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru