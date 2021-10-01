Страховка в нескольких лицах: нюансы добавления водителей в электронный полис ОСАГО

Как известно, ОСАГО предполагает, что при дорожно-транспортном происшествии водитель имеет право на финансовую компенсацию ущерба. Впрочем, это касается лишь тех, чьи данные вписаны в страховой полис. Поэтому, если автовладелец планирует разово либо многократно передавать свое транспортное средство в управление другим людям, будь то родственники, друзья, коллеги или иные лица, разумным будет позаботиться о том, чтобы они тоже были указаны в страховке. Только так можно быть уверенным в получении компенсации. Рассмотрим подробнее, как происходит добавление новых лиц в полис ОСАГО и, в частности, разберем нюансы внесения водителей в случае, если страховой документ оформлен в электронном виде.

Как быть, если страховой полис уже сформирован?

Прежде всего. следует понимать, что даже если договор страхования ОСАГО уже заключен, это не означает, что в документ невозможно добавить еще нескольких водителей, помимо владельца авто. Даже наоборот — любая страховая компания с радостью предоставит вам услугу изменения условий соглашения, ведь в этом случае стоимость договора возрастает. Главное при этом, чтобы водитель, которого вы планируете добавить в страховку, отвечал двум ключевым условиям — был совершеннолетним и имел водительское удостоверение. Других ограничений законом не предусмотрено, то есть в документ вы можете вписать как своего близкого родственника, так и лицо совершенно постороннее с точки зрения кровных уз.

Федеральное агентство новостей /

Основания для включения новых водителей в ОСАГО

Если после ДТП выяснится, что транспортным средством управлял водитель, не вписанный в страховку, то в компенсации будет отказано однозначно. Именно это обстоятельство и служит главным мотивом, побуждающим владельцев транспортных средств расширять перечень водителей в договоре страхования. Кроме того, если водитель управляет автомобилем, но при этом не вписан в документ, это является административным правонарушением и влечет за собой денежный штраф.

Как добавить нового водителя в полис ОСАГО в четыре шага?

Для добавления дополнительного водителя в договор ОСАГО владельцу автомобиля необходимо придерживаться следующих простых шагов:

Подготовить соответствующий пакет документов (страховой полис, паспорт гражданина РФ, а также водительское удостоверение водителя, которого вы планируете добавить в полис). Посетить офис страховой компании, захватив с собой вышеупомянутые документы. В некоторых случаях изменение в страховом полисе можно произвести по доверенности, оформленной владельцем авто. Заполнить заявление по предоставленному образцу. Чтобы сэкономить время, этот документ можно подготовить и дома, однако желательно все же предварительно уточнить, не требует ли ваша страховая компания каких-либо специальных формулировок. Дождаться внесения требуемых изменений в полис и базу данных, а также убедиться в том, что сотрудник заверил новые сведения личной подписью и печатью организации. Нередко после внесения нового водителя страховщики и вовсе выдают клиентам новый полис.

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Как быть, если полис электронный?

Вот мы и подошли вплотную к вопросу, как добавить водителя в электронный полис ОСАГО. Данный формат полиса предполагает, что его можно оформить собственноручно в режиме онлайн — то есть даже не выходя из дома. Так называемый е-ОСАГО обладает немалыми преимуществами, среди которых на передний план выходит экономия времени и денежных средств. Однако не обходится здесь и без недостатков: дистанционно оформленный документ впоследствии никаким самостоятельным изменениям не подлежит. Чтобы добавление нового водителя в электронный полис ОСАГО было произведено на законных основаниях, оно должно выполняться исключительно сотрудником страховой компании. Проговорим это еще раз — любые самостоятельные манипуляции с полисом е-ОСАГО незаконны. Нерадивому страхователю, решившему без посещения офиса компании-страховщика в онлайн-режиме добавить нового водителя в полис, грозит уголовная ответственность за подделку документов. Вдобавок за подобную самодеятельность владелец авто утрачивает право претендовать на компенсацию в случае ДТП.

Стоит добавить, что некоторые страховые компании предоставляют владельцам полисов услугу выезда сотрудника на дом с тем, чтобы откорректировать электронный документ. Так или иначе, поправку в полис может внести только официальный представитель организации-страховщика.

Что еще следует знать владельцу договора ОСАГО при изменении числа водителей в полисе?

Немаловажно, что стоимость договора зависит от количества водителей, вписанных в полис. Так что, планируя измерения в страховке, будьте готовы понести и дополнительные расходы. Ну а там, где существуют траты, как водится, доступны и скидки. К примеру, водитель старше 22 лет с безаварийным стажем вождения, превышающим три года, обойдется вам значительно дешевле, чем начинающий автолюбитель. Кроме того, стоимость добавления водителей зависит от региона оформления документа, наличия или отсутствия ДТП в «послужном списке» претендента на управление автомобилем и прочих нюансов. Также следует учесть, что новый водитель не может быть вписан на срок, меньший, чем действует полис. А вот удалить его из договора вы сможете в любой момент.

И еще один вопрос, представляющий немалую важность при внесении изменений в договор страхования ОСАГО — существуют ли ограничения на число автолюбителей, вписанных в полис? Если страховка открытая (неограниченная), то транспортным средством может управлять любой водитель. При этом внесения дополнительной информации в полис не потребуется, главное в этом случае — чтобы автолюбитель имел при себе действующий договор страхования. Если же страховка у вас ограниченная — то есть полис закрытый — то количество водителей ограничению также не подлежит, однако вы сможете бесплатно добавить в документ не более пяти человек.