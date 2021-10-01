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Россия подтвердила готовность помочь Судану преодолеть экономический кризис
Весь мир
Россия подтвердила готовность помочь Судану преодолеть экономический кризис
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Нью-Йорк, 1 октября. Москва готова поддерживать Хартум и развивать отношения на двусторонней основе. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева во время своего выступления на мероприятии высокого уровня Генеральной ассамблеи по Судану.

Дипломат отметила, что внутриполитическая ситуация в восточноафриканском государстве остается сложной. На обстановку в том числе негативно влияют потоки беженцев из соседних стран и происходящее в Ливии.

Евстигнеева указала на серьезные социально-экономические трудности. Рост инфляции и падение курса национальной валюты еще больше усугубляют положение.

«Мы подчеркиваем необходимость международной политической и экономической поддержки суданских властей для преодоления этих проблем», — сказала зампостпреда.

По ее словам, Москва могла бы оказать помощь Хартуму и содействовать стабилизации в стране.

«Хотела бы подтвердить нашу готовность поддерживать Судан как на двусторонней основе, так и вместе с нашими коллегами в Совете Безопасности», — добавила Евстигнеева.

Дипломат отметила постепенную нормализацию ситуации в Дарфуре и указала на важность ликвидации коренных причин межобщинных споров в различных регионах страны.

Зампостпреда призвала все вооруженные группы, которые до сих пор оставались за рамками Джубинского соглашения, присоединиться к мирному процессу. Она приветствовала шаги Хартума по выполнению положений договора и его усилия в решении внутренних конфликтов.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил о планах Берлина увеличить поддержку Судана. Германия намерена в 2021 году выделить 435 млн евро.

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