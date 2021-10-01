Кишинев, 1 октября. Молдавия продлила закончившийся 30 сентября контракт на импорт голубого топлива с «Газпромом». Договор пролонгирован на месяц, до конца октября.

По новым условиям страна будет получать российский газ исходя из рыночной цены ресурса на европейском рынке — стоимость составит 790 долларов за тысячу кубометров. Об это сообщил вице-премьер республики, министр по инфраструктуре Андрей Спыну.

«Мы будем получать газ по стоимости в 790 долларов для октября. Независимо от этой ситуации, пока не будут завершены переговоры и пока не будет заключен долгосрочный контракт тариф для населения не изменится», — отметил он.

Прежде среднегодовая закупочная цена на газ для Кишинева составляла 200 долларов за тысячу кубометров. Власти продолжают вести переговоры с «Газпромом» о подписании долгосрочного контракта на более выгодных условиях.

Аналитик Руслан Бортник ранее констатировал, что из-за своей ошибочной политики Киев лишился не только газового транзита, но и европейских друзей. Польшу, Венгрию и Молдавию уже нельзя отнести к странам, дружественно настроенным к Украине.