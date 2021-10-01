Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 15:12
15:11
Весь мир
Россия подтвердила готовность помочь Судану преодолеть экономический кризис
15:09
Общество
Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук анонсировал сотрудничество с порталом «ЧС-ИНФО»
15:03
Экономика
Стоимость газа в Молдавии выросла в четыре раза
15:01
Политика
Соратник Зеленского Арестович раскритиковал спикера Рады Разумкова за игру против власти
15:01
Происшествия
Суд на два месяца продлил арест Сергею Фургалу
15:00
Происшествия
Суд Москвы оштрафовал иноагента «Мемориал» на 300 тыс. рублей
15:00
Видео
Воров памятников и ограждений задержали на кладбище в Ленобласти
15:00
Общество
Мусор в обмен на шашлык: в Крыму решили провести необычный субботник
15:00
Спорт
Эфир: В чем секрет победы приднестровского ФК «Шериф» над мадридским «Реалом»
14:58
Общество
Организаторы Ural Music Night запланировали антиковидный формат фестиваля
Все новости

Стоимость газа в Молдавии выросла в четыре раза

  /   Обновлено: 01 октября 2021 15:03
Экономика
Стоимость газа в Молдавии выросла в четыре раза
pxhere.com

Кишинев, 1 октября. Молдавия продлила закончившийся 30 сентября контракт на импорт голубого топлива с «Газпромом». Договор пролонгирован на месяц, до конца октября.

По новым условиям страна будет получать российский газ исходя из рыночной цены ресурса на европейском рынке — стоимость составит 790 долларов за тысячу кубометров. Об это сообщил вице-премьер республики, министр по инфраструктуре Андрей Спыну.

«Мы будем получать газ по стоимости в 790 долларов для октября. Независимо от этой ситуации, пока не будут завершены переговоры и пока не будет заключен долгосрочный контракт тариф для населения не изменится», — отметил он.

Прежде среднегодовая закупочная цена на газ для Кишинева составляла 200 долларов за тысячу кубометров. Власти продолжают вести переговоры с «Газпромом» о подписании долгосрочного контракта на более выгодных условиях.

Аналитик Руслан Бортник ранее констатировал, что из-за своей ошибочной политики Киев лишился не только газового транзита, но и европейских друзей. Польшу, Венгрию и Молдавию уже нельзя отнести к странам, дружественно настроенным к Украине.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Стоимость газа в Молдавии выросла в четыре раза
Газпром газ молдавия поставки газа россия и молдавия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru