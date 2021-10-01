Соратник Зеленского Арестович раскритиковал спикера Рады Разумкова за игру против власти

, 1 октября. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал позицию спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

По его словам, председатель парламента уже давно ведет последовательную политику, направленную против президента Украины Владимира Зеленского и его команды. В положении Разумкова такие действия выглядят крайне странно.

«Я вообще его не понимаю. Ни с одной здравой точки зрения ему этого делать не следовало. Он бессодержательный политик… Какую повестку он предлагает?» — задается вопросом Арестович.

Вместе с тем советник главы офиса Зеленского отметил, что в интересах Разумкова сейчас работать в команде политиков, которые пытаются изменить государство к лучшему. Однако спикер Рады вместо этого продолжает играть против власти. У этого могут быть достаточно неприятные последствия.

«Как можно было в 37 лет добровольно уйти в когорту старых политиков, я вообще не понимаю. Это самоубийство политическое, но вот он на него пошел», — сказал он.

Ранее Арестович заявил, что сомневается во встрече «нормандской четверки» до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. По его словам, у России нет причин для участия в переговорах.