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Центробанк установил курс доллара и евро на выходные
Экономика
Центробанк установил курс доллара и евро на выходные
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 октября. Центральный банк Российской Федерации повысил официальные обменные курсы для доллара и евро.

В период со 2 по 4 октября курс доллара составит 72,92 рубля. Это на 25,73 копейки выше, чем предыдущий показатель. Евро тоже прибавит в стоимости по сравнению со значением в пятницу и будет равняться 84,4577 рубля. Такие сведения опубликованы на сайте ЦБ.

Валюта в руках эксперта может стать средством сбережения ценности или инвестиционным инструментом. О методике надежного сохранения сбережений на валютном рынке ранее рассказал директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Экономист Максим Петроневич советует покупать валюту постепенно, учитывая риски расширения санкций на операции с российским госдолгом. Лучшим периодом для этого является конец месяца, приводит его слова «ФедералПресс».

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