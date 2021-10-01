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Общество
Организаторы Ural Music Night запланировали антиковидный формат фестиваля
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Организаторы Ural Music Night запланировали антиковидный формат фестиваля
Общество
Организаторы Ural Music Night запланировали антиковидный формат фестиваля
uralmusicnight.ru  /  Ural Music Night

Екатеринбург, 1 октября. Музыкальное шоу Ural Music Night стартует 22 октября. Фестиваль пройдет в зоне, свободной от риска заражения коронавирусной инфекцией.

Екатеринбург примет гостей фестиваля Ural Music Night этой осенью. Шоу состоится в формате COVID-free — зрители будут допущены по QR-коду, подтверждающему, что гость был вакцинирован от коронавирусной инфекции. Кроме того, потребуется предъявить тест на наличие антител. Об этом сообщили организаторы фестиваля в Instagram.

Организаторы шоу запланировали визит звезд сцены со всей страны. Они также сообщили, что уже в понедельник предоставят зрителям больше информации о предстоящем фестивале.

Международный день музыки стартовал 1 сентября. Журналисты ФАН выяснили, как появился необычный праздник и где россияне смогут насладиться музыкой в честь торжественного события.

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музыка фестиваль Ural Music Night
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