Организаторы Ural Music Night запланировали антиковидный формат фестиваля

Екатеринбург, 1 октября. Музыкальное шоу Ural Music Night стартует 22 октября. Фестиваль пройдет в зоне, свободной от риска заражения коронавирусной инфекцией.

Екатеринбург примет гостей фестиваля Ural Music Night этой осенью. Шоу состоится в формате COVID-free — зрители будут допущены по QR-коду, подтверждающему, что гость был вакцинирован от коронавирусной инфекции. Кроме того, потребуется предъявить тест на наличие антител. Об этом сообщили организаторы фестиваля в Instagram.

Организаторы шоу запланировали визит звезд сцены со всей страны. Они также сообщили, что уже в понедельник предоставят зрителям больше информации о предстоящем фестивале.

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