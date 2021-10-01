Удивительный праздник, который отмечают аж три раза в году! Речь идет о Всемирном дне улыбки, который принято отмечать осенью, летом и весной.Потому что улыбка ― это не только весело, но и полезно. Улыбаться нужно как можно чаще ― тогда и мир улыбнется в ответ. Как и когда появился этот праздник ― расскажем в этой статье.

pexels.com / Kat Jayne

История про смайлик

Своим появлением Всемирный день улыбки обязан человеку по имени Харви Болл. Болл родился в Вустере (США) и еще школьником стал учеником художника, а также изучал искусство при городском музее. После окончания Второй мировой войны Болл начал работать в рекламном агентстве, а потом основал свое собственное.

В 1963 году к нему обратилась страховая компания State Mutual Life Assurance Company of America с просьбой придумать для них логотип, который бы запоминался и стал визитной карточкой компании. Болл предложил свой вариант и разработал логотип, который сегодня знает весь мир ― смайлик. За свою работу он получил 45 долларов. Впервые смайлик появился на значках, которые предписывалось носить работникам страховой компании. Значок должен был напоминать им о том, что нужно улыбнуться клиенту.

Логотип сразу завоевал популярность. Но еще более известным смайлик стал, когда к нему придумали слоган Have a happy day, что переводится как пожелание хорошего дня. Успех был поистине ошеломляющим. Изображение появлялось везде, вплоть до коробков спичек. Нетрудно представить себе счастье Болла: ведь он совершенно неожиданно изобрел то, что переживает его самого. А ведь как признавался художник, он придумал логотип всего за 10 минут.

Кстати, неожиданность и простота этого изобретения замечательно обыграна в фильме Роберта Земекиса «Форрест Гамп» о человеке, который просто жил свою жизнь и каждый день, помогал другим, двигался вперед и был счастлив. Если вы смотрели этот фильм, то наверняка вспомните эпизод, как бегущий Форрест воспользовался футболкой как полотенцем, чтобы вытереть грязь с лица, и оставил на ней таким образом смайлик.

pexels.com / Julia Avamotive

День, когда надо улыбнуться

В 1999 году Харви Болл учредил Всемирный день улыбки. Впервые его отпраздновали 1 октября. Болл хотел, чтобы этот день был посвящен счастью и добрым делам. По свидетельствам его детей, сам художник был очень счастлив, никогда не испытывал злобы и зависти, был очень щедрым. По иронии судьбы Харви Болл умер в возрасте 79 лет 12 апреля ― в один из дней, когда отмечается Всемирный день улыбки. Этот день был выбран в дополнение к основному в 1980 году.

Сегодня во Всемирный день улыбки устраивают различные флешмобы в социальных сетях, проводят конкурсы на лучшее изображение смайлика, присылают друг другу радостные селфи. В учебных заведениях вешают специальную доску для добрых пожеланий, которые можно оставить на листочках-смайликах.

Всемирный день улыбки популярен во всем мире. Люди во всех странах с удовольствием отмечают его, поднимая тем самым настроение себе и окружающим. Поучаствуйте и вы! Пожелайте хорошего дня друзьям и коллегам, улыбнитесь своему отражению в зеркале, собираясь утром на работу, скажите пару добрых слов продавцу кофе ― так мир вокруг станет и дружелюбнее, и счастливее. Ведь именно этого и хотел Харви Болл ― помочь появиться еще одной улыбке.