Индия отправила истребители Су-30МКИ на совместные с Японией военные учения

Токио, 1 октября. Военно-воздушные силы Индии проведут совместные учения с Силами воздушной самообороны Японии, сообщает издание Sankei Shimbun.

Тренировочные мероприятия развернутся при участии истребителей Су-30МКИ, которые стоят на вооружении в Индии. Как пишут в СМИ, для японских летчиков, использующих F-2, F-15 и недавно приобретенные F-35, маневры предоставят редкую возможность отработать воздушный бой с самолетом российского производства.

«Ценность тренировок с индийскими Су-30 для Японии может быть значительной», — заявил сотрудник японского университета Канагава Кори Уоллес.

Ранее китайские аналитики назвали решение Индии провести совместные учения с Японией «сюрпризом» для России. Авторы полагали, что японские специалисты наверняка тщательно изучат российскую технику и сделают для себя соответствующие выводы.