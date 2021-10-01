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Турецкая компания прекращает поставки электроэнергии Ливану
Весь мир
Турецкая компания прекращает поставки электроэнергии Ливану
Global Look Press  /  Bilal Jawich/XinHua

Бейрут, 1 октября. Турецкая компания Karpowership, которая ранее покрывала практически четверть потребностей Ливана в электроэнергии, прекратила поставки в республику. Причиной стало окончание сроков действия соглашения, заключенного с Бейрутом.

Предприятие обеспечивало ливанцев электричеством с 2013 года при помощи двух барж — Fatmagul Sultan и Orhan Bey, которые питали электростанции Джийе и Зук. В мае компания приостанавливала свое сотрудничество с Ливаном, поскольку Бейрут просрочил платежи за поставки энергии, однако спустя месяц Karpowership возобновила работу в качестве жеста доброй воли.

«За восемь лет нашей работы в Ливане вопреки всем трудностям мы сделали все возможное, чтобы поддержать ливанский народ и его правительство, чтобы решить фундаментальные проблемы, стоящие перед страной. Мы желаем премьер-министру и кабмину всего наилучшего в предстоящие месяцы и годы», — сказано в заявлении компании.

Примечательно, что весной ливанские власти арестовали плавучие электростанции Fatmagul Sultan и Orhan Bey на фоне обвинений в коррупции в адрес Karpowership. Компании тогда грозил штраф в 25 миллионов долларов. Все обвинения в свой адрес она отвергла, а также напомнила, что исправно выполняла условия контракта с Бейрутом, даже когда ливанские власти задержали выплаты по осуществленным поставкам на 18 месяцев.

Тогда же появлялась информация о полном прекращении сотрудничества турецкого предприятия с Ливаном. Комментируя эту перспективу, министерство финансов терпящей экономическое бедствие республики заявило, что страна погрузится в «полный мрак».

Темные времена

Сейчас Ливан переживает масштабный экономический кризис, который Всемирный банк называет одним из худших за последние 150 лет. На фоне обесценивания национальной валюты более чем на 90% в республике развились острая нехватка топлива, электроэнергии, товаров первой необходимости, медикаментов и даже воды.

В настоящий момент электричество в ряд районов Ливана поставляется лишь в течение нескольких часов в сутки, а медицинские учреждения не имеют возможности оказывать пациентам полный спектр услуг из-за неработающего оборудования. Ввиду дефицита электроэнергии была приостановлена кампания вакцинации населения от коронавируса.

На территории республики функционирует государственная энергетическая корпорация EDL, максимальная производственная мощность которой составляет порядка 2000 МВт. Она уже более двух десятилетий работает в убыток, реализуя энергию по субсидированным тарифам ниже себестоимости. Поскольку в последние месяцы Центробанк Ливана урезал субсидии на импорт топлива, энергоснабжение EDL значительно снизилось.

Корпорация использует мазут для генерирования электроэнергии, однако ее запасы на исходе. В связи с этим специалисты EDL не исключают полного блэкаута в стране в ближайшее время.

29 сентября правительство страны обратилось к Центробанку с просьбой предоставить кредит EDL в размере 100 миллионов долларов для увеличения закупок горючего.

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