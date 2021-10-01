Турецкая компания прекращает поставки электроэнергии Ливану

Бейрут, 1 октября. Турецкая компания Karpowership, которая ранее покрывала практически четверть потребностей Ливана в электроэнергии, прекратила поставки в республику. Причиной стало окончание сроков действия соглашения, заключенного с Бейрутом.

Turkey's Karpowership has stopped supplying Lebanon with electric power from its two ship , after the expiration of their contract this morning. pic.twitter.com/QJaUVIf87X — Nasser (@WhkNp) October 1, 2021

Предприятие обеспечивало ливанцев электричеством с 2013 года при помощи двух барж — Fatmagul Sultan и Orhan Bey, которые питали электростанции Джийе и Зук. В мае компания приостанавливала свое сотрудничество с Ливаном, поскольку Бейрут просрочил платежи за поставки энергии, однако спустя месяц Karpowership возобновила работу в качестве жеста доброй воли.

«За восемь лет нашей работы в Ливане вопреки всем трудностям мы сделали все возможное, чтобы поддержать ливанский народ и его правительство, чтобы решить фундаментальные проблемы, стоящие перед страной. Мы желаем премьер-министру и кабмину всего наилучшего в предстоящие месяцы и годы», — сказано в заявлении компании.

Примечательно, что весной ливанские власти арестовали плавучие электростанции Fatmagul Sultan и Orhan Bey на фоне обвинений в коррупции в адрес Karpowership. Компании тогда грозил штраф в 25 миллионов долларов. Все обвинения в свой адрес она отвергла, а также напомнила, что исправно выполняла условия контракта с Бейрутом, даже когда ливанские власти задержали выплаты по осуществленным поставкам на 18 месяцев.

Turkish firm tells Lebanon to fix debts, end legal action or face power cut https://t.co/F8obRDGvd4 — Devdiscourse (@dev_discourse) May 11, 2021

Тогда же появлялась информация о полном прекращении сотрудничества турецкого предприятия с Ливаном. Комментируя эту перспективу, министерство финансов терпящей экономическое бедствие республики заявило, что страна погрузится в «полный мрак».

Темные времена

Сейчас Ливан переживает масштабный экономический кризис, который Всемирный банк называет одним из худших за последние 150 лет. На фоне обесценивания национальной валюты более чем на 90% в республике развились острая нехватка топлива, электроэнергии, товаров первой необходимости, медикаментов и даже воды.

В настоящий момент электричество в ряд районов Ливана поставляется лишь в течение нескольких часов в сутки, а медицинские учреждения не имеют возможности оказывать пациентам полный спектр услуг из-за неработающего оборудования. Ввиду дефицита электроэнергии была приостановлена кампания вакцинации населения от коронавируса.

#Vaccination campaign disrupted and spike in food poisoning feared as total blackout hits #Lebanon for the second day on Saturday after all #electricity plants stopped operating due to a lack of fuel https://t.co/YP7hT18Zo2 pic.twitter.com/gkGhQqWnte — Arab News (@arabnews) July 11, 2021

На территории республики функционирует государственная энергетическая корпорация EDL, максимальная производственная мощность которой составляет порядка 2000 МВт. Она уже более двух десятилетий работает в убыток, реализуя энергию по субсидированным тарифам ниже себестоимости. Поскольку в последние месяцы Центробанк Ливана урезал субсидии на импорт топлива, энергоснабжение EDL значительно снизилось.

Lebanon at risk of complete blackout by end-September#ARYNews https://t.co/Lq9dJFkYlO — ARY News (@ARYNEWSOFFICIAL) September 23, 2021

Корпорация использует мазут для генерирования электроэнергии, однако ее запасы на исходе. В связи с этим специалисты EDL не исключают полного блэкаута в стране в ближайшее время.

29 сентября правительство страны обратилось к Центробанку с просьбой предоставить кредит EDL в размере 100 миллионов долларов для увеличения закупок горючего.