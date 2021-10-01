Донбасс, 1 октября. Украинские войска нанесли артиллерийские удары по пригородам Донецка, повреждены шахтные объекты. Десантники ВСУ меняют боеприпасы на теплые вещи. Бойцы украинской армии расправились с сослуживцем. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины совершили три акта вооруженной агрессии в отношении Донецкой Народной Республики. Для обстрелов киевские силовики использовали артиллерию калибром 122 мм, тяжелые 120-мм минометы и противотанковые гранатометы. Результатом артиллерийских ударов ВСУ стали многочисленные повреждения промышленной инфраструктуры шахты им. Засядько. В Луганской Народной Республике зафиксировано два обстрела с украинских позиций. Под ударами станковых противотанковых гранатометов были поселки Голубовское и Молодежное. Повреждений жилого фонда и пострадавших не зафиксировано.

Армия Киева выводит танки и артиллерию из мест хранения

Тому подтверждением являются данные объективного мониторинга международных наблюдателей ОБСЕ. В последних отчетах Миссия сообщает о десятках единиц техники и вооружений украинской армии, размещенных вне мест хранения. Это буксируемые и самоходные артиллерийские системы 122-мм и 152-мм, реактивные системы залпового огня «Град», зенитные ракетные комплексы, а также гусеничная техника — танки и боевые машины пехоты. Многое из перечисленного размещено в жилых районах подконтрольной ВСУ части Донбасса, что угрожает безопасности местного населения.

Десантники ВСУ меняют боеприпасы на теплые вещи

Ну а пока военно-политическое руководство Украины, судя по анализу текущей ситуации в зоне Операции объединенных сил, вынашивает планы по силовому решению конфликта, личный состав передовых частей армии Киева замерзает без зимней форменной одежды и средств обогрева. В управлении Народной милиции ДНР сообщают о проблемах в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, где на складах практически полностью отсутствуют запасы продовольствия и зимней формы. В таких условиях военнослужащие указанного подразделения вынуждены обращаться к так называемым волонтерам за помощью. Последние в свою очередь с большой охотой выполняют просьбы «защитников» Украины, но вместо денег расчет проходит в виде оружия и боеприпасов.

Бойцы ВСУ расправились с сослуживцем

В условиях, описанных выше, пребывают большинство армейских частей ВСУ, задействованных в зоне силовой операции. И зачастую попытки хищения оружия и боеприпасов для продажи или обмена на форму и продовольствие заканчиваются вооруженными инцидентами. В управлении Народной милиции ЛНР сообщают о расстреле военнослужащими 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ своего сослуживца на железнодорожной станции Рубежное в одноименном городе Луганской области. Дозорный был расстрелян «побратимами» по причине того, что попытался пресечь хищение боеприпасов и оружия. В Луганске уточнили, что командование бригады фальсифицирует данные о происшествии и пытается представить инцидент как суицид.