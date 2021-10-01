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Промес вышел на 12-е место по голам за «Спартак» после дубля в ворота «Наполи»

  /   Обновлено: 01 октября 2021 14:43
Спорт
Промес вышел на 12-е место по голам за «Спартак» после дубля в ворота «Наполи»
wikipedia.org  /  Эдгар Брещанов / CC BY-SA 3.0 / soccer.ru

Неаполь, 1 октября. Нидерландский форвард «Спартака» Квинси Промес поднялся на 12-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю московского клуба.

Столичный «Спартак» накануне одержал волевую победу над лидером чемпионата Италии, переиграв «Наполи» в Неаполе со счетом 3:2. Два мяча в этом поединке забил нападающий Квинси Промес.

Дубль в матче с «Наполи» позволил Промесу подняться на 12-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю красно-белых. Теперь на его счету 73 гола в 153 матчах. Промес делит 12-е место в списке самых результативных игроков клуба с именитым Алексеем Парамоновым, выступавшим за «Спартак» с 1947 по 1959 год.

Ранее главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение столичного клуба от итальянского «Лацио» в матче Лиги Европы. Встреча в Риме завершилась со счетом 2:0.

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футбол спартак промес бомбардиры
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