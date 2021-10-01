Генерал Есин: технические возможности КНДР не позволят ей создать гиперзвуковое оружие

Москва, 1 октября. Состояние оборонно-промышленного комплекса КНДР не позволяет говорить об использовании северокорейскими военными гиперзвуковых ракет, сказал генерал в отставке Виктор Есин.

По его словам, оснований полагать, что у Пхеньяна есть ракетное вооружение нового поколения, на сегодняшний день нет. Подобные разработки попросту не соответствуют промышленному уровню Северной Кореи, заметил Есин.

«Уровень развития промышленности Северной Кореи не дает оснований утверждать, что это реально случилось», — заявил он.

В этой связи генерал предположил, что Пхеньян выдал обычную ракету за гиперзвуковую, так как технологии создания последних есть только у России, США и Китая.

Ранее, как сообщает «Царьград», глава КНДР Ким Чен Ын отказался вести любые переговоры с США. На этом фоне появилась информация о создании в Северной Корее гиперзвукового вооружения.