Киев, 1 октября. НАТО не готова идти на конфронтацию с РФ, поэтому вопрос о принятии Украины в Альянс до сих пор не решен, заявил экс-глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж.

В интервью СМИ он заявил, что в настоящее время Россия вместе с союзниками по ОДКБ посылает западным странам четкие предупреждения о недопустимости пересечения красных линий. При этом Маломуж заявил, что главным барьером для Украины на пути в НАТО является страх Запада вступать в открытый конфликт с РФ.

«Стратегически ни НАТО в целом, ни конкретные страны, которые формируют позицию НАТО, не готовы к вступлению Украины в Альянс. Кроме того, есть проблемы со стандартами, коррупцией, теневыми схемами», — рассказал экс-разведчик.

При этом Кремль неоднократно подчеркивал, что российская сторона не стремится к эскалации отношений с Западом. В Москве подчеркивали, что к дестабилизации обстановки могут привести только участившиеся маневры Альянса у границ РФ.

Ранее депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Кольте заявил, что идея присоединить Украину к НАТО противоречит истинным целям Альянса. Кроме того, против принятия страны в военный блок выступила Венгрия, передает «Царьград».