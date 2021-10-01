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Александр Масляков отреагировал на критику КВН в Сети
Общество
Александр Масляков отреагировал на критику КВН в Сети
ТАСС  /  Саверкин Александр

Москва, 1 октября. Ведущий и автор популярной юмористической программы «Клуб веселых и находчивых» Александр Масляков прокомментировал поток критики, который публикуется о телепроекте в Сети.

Критику, которая активно распространяется в Сети о КВН, нельзя считать полностью объективной или справедливой. По словам телеведущего, в стране до сих пор осталось большое количество зрителей, которые с радостью смотрят новые выпуски проекта.

«Сейчас спасибо большое интернету, у всех желающих есть возможность высказаться. И, к сожалению, в основном эти желающие рвутся высказаться негативно по любому поводу. Для них главное — поставить себя выше того, кого он критикует», — отметил известный телевизионщик.

Масляков рассказал, что он не сильно понимает такой формат взаимодействия. Он подчеркнул, что если ему что-то не нравится, он не станет высказывать свое негативное мнение, а просто откажется от взаимодействия.

«Если мне не нравится эта речка, я не плюну в нее, а повернусь и уйду. Но она не перестанет от этого течь. Без меня, да, но что же делать, подойдут другие пловцы», – отметил создатель КВН в интервью корреспонденту kp.ru.

Телеведущий рассказал, что не следит за современными юмористическими интернет-проектами, поскольку у него нет на это время. Ранее он отметил, что не собирается судиться с создателями «Игры» на ТНТ и раскритиковал их за копирование формата.

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квн масляков критика
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