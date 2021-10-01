Звезда «Интернов» Вадим Демчог удивил поклонников новым образом

Москва, 1 октября. Популярный российский актер Вадим Демчог удивил поклонников своим преображением. Звезда популярного ситкома «Интерны» появился на публике с полностью седой головой.

Артист засветился в стильном образе на одном из светских мероприятий, а видео с него залил в своей Instagram-аккаунт. Поклонники перестали узнавать в Демчоге обаятельного и яркого доктора Купитмана, роль которого он исполнял многие годы в сериале «Интерны».

Неожиданно для многих актер поддался современным веяниям и превратился в стильного седовласого мужчину. Он отрастил бородку, заметно похудел и отказался от знаменитых кудряшек. В Сети поклонники отмечают, что таким образом артисту удалось полностью отойти от прошлой роли.

«Это Купитман? Вот это преображение»; «Словно скинул лет 20, выглядите великолепно»; «Шикарное преображение, достойное отличного актера», — отметили пользователи соцсети.

По информации StarHit на преображения артист решился ради новой роли в сериале для телеканала СТС. По информации издания, новая роль Демчога во многом пересекается с «Интернами» — он вновь сыграет доктора, но на этот раз психотерапевта. Проект получил название «Семейка».

Ранее экранная возлюбленная Демчога актриса Светлана Пермякова приняла участие в шоу «Судьба человека». Артистка рассказала, почему не связала свою жизнь с пиар-директором и не вышла замуж.