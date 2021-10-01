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Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее переходом в Госдуму

  /   Обновлено: 01 октября 2021 14:52
Политика
Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее переходом в Госдуму
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Москва, 1 октября. Детский омбудсмен Анна Кузнецова освобождена от должности, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ появился на официальном портале правовой информации. Кузнецову освободили от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием в Госдуму восьмого созыва. Кроме того, советник Путина Владимир Васильев также освобожден от должности, так как тоже переходит на работу в парламент в качестве депутата.

Ранее в Кремле заявили, что Путин пока не определился с кандидатурой на место уполномоченного по правам ребенка вместо Кузнецовой. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, оценка работы Анны Кузнецовой появилась по итогам выборов.

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путин кузнецова госдума
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