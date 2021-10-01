Изрядное количество разводов, а также желание многих современных женщин родить ребенка, что называется, «для себя», приводит к тому, что в настоящее время в нашем государстве примерно треть семей составляют матери-одиночки. Положение одинокой матери дает женщине право получить от государства материальную поддержку, которая характеризуется как разовыми, так и долговременными пособиями, а также множеством льгот и привилегий в разнообразных сферах повседневной жизни. Редакция ФАН задалась вопросом, какие именно детские выплаты положены матерям-одиночкам, от каких факторов зависит их размер, на какие пособия вправе претендовать матери-одиночки в 2021 году и в первую очередь как можно получить статус одинокой матери, подтверждаемый государством. Об этом и многом другом рассказывает наш постоянный эксперт — юрист, судебный эксперт Юрий Капштык.

фото из личного архива Юрия Капштыка /

Матери-одиночки: в чем особенность статуса с точки зрения получения государственных пособий?

Прежде чем разбирать вопрос выплаты пособия на ребенка матери-одиночке, следует понимать, что представляет собой этот статус.

«Законодательно принципиального различия между родителями и матерью-одиночкой не существует, при этом все-таки категория матери-одиночки выделяется государством — в первую очередь понятийно. То есть юридически мать признается одинокой, если она воспитывает ребенка одна и если отец не установлен и в свидетельстве рождения ребенка не указан», — говорит Юрий Капштык.

Таким образом, даже если в целом ребенок проживает в окружении любящих членов семьи — дядь и теть, дедушек и бабушек, старших сестер и братьев и, конечно, родной матери, однако отец не признал его и в свидетельстве о рождении его данные не вписаны, то мать такого ребенка будет считаться одиночкой и получает право на соответствующую материальную помощь от государства. С другой стороны, когда отец признал ребенка своим и в бумагах о рождении содержатся его данные, однако он точно так же, как и в предыдущем примере, проживает вне семьи и не принимает участие в воспитании чада, то мать одиночкой уже не считается, даже если по факту она растит ребенка в одиночестве, без помощи и поддержки вышеупомянутых членов семьи. Вот такая очевидная несправедливость, закрепленная тем не менее на законодательном уровне.

Федеральное агентство новостей /

Кому же тогда государство выплачивает пособие?

Как мы видим, статуса матери-одиночки, который бы учитывал все жизненные и финансовые обстоятельства родительницы, воспитывающей ребенка в одиночестве, на государственном уровне не установлено. Существуют лишь такие юридические понятия, как «лицо, имеющее обязанности внутри семьи» и «одинокий родитель», признанные Верховным судом РФ. Применительно к постановлению пленума №1, изданному в вышеупомянутом учреждении в 2014 году, индивидуальными признаками, позволяющими причислить женщину к одиноким матерям, считаются следующие:

мать имеет обязательства по выращиванию, развитию и воспитанию ребенка;

мать фактически в одиночестве ухаживает за ребенком;

отец ребенка скончался или утрачен по каким-то иным причинам;

отец ребенка лишен родительских прав или объявлен недееспособным;

отец ребенка признан исчезнувшим без вести.

В итоге, как уже было сказано, если отец принял ребенка или факт отцовства был зафиксирован в суде, то мать не вправе рассчитывать на присвоение состояния одиночки. Невозможно получить этот статус и матери, брак которой был прекращен, однако при этом отец указан в свидетельстве о рождении малыша, ведь законодательно само положение разведенной еще не означает автоматического приобретения статуса. В таком случае той или иной государственной материальной помощи не предполагается, и мамочка вправе лишь обратиться в суд для взыскания алиментов. Существует и обратная совокупность обстоятельств: ранее женщина имела статус матери-одиночки, но затем зарегистрировала первый или последующий законный брак. В таком случае присвоенный статус будет утрачен, так как фактически она будет воспитывать ребенка и содержать семью не в одиночку. И, наконец, женщине будет отказано в обретении статуса одинокой матери, если она родила ребенка на протяжении 300 дней после официального расторжения брака или иных причин, которые повлияли на утрату отца этого ребенка.

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Возможные преимущества и недостатки приобретения статуса «мать-одиночка»

Статус одинокой матери, признанный на государственном уровне, — во многом палка о двух концах. С одной стороны, дитя без отца может иметь больше свободны в своих передвижениях, ведь матери не придется, к примеру, получать разрешение от второго родителя на вывоз ребенка за границу. С другой — женщина, официально ставшая матерью-одиночкой, не вправе требовать от мужчины выплаты алиментов. Что лучше: льготы и материальная помощь, предоставляемая на государственном уровне, или алименты, которые порой приходится выбивать через суд и ожидать годами? Этот вопрос одинокая мать должна решить самостоятельно, основательно взвесив все «за» и «против».

В каком размере осуществляются стандартные выплаты матерям-одиночкам?

По умолчанию выплату материальной помощи одиноким матерям регулирует ФЗ No81. С 1 февраля 2020 года мать, находящаяся в статусе одиночки, при появлении ребенка на свет имеет возможность получения единовременного пособия, сумма которого насчитывает 18886 рублей. Причем пособие распространяется на каждого рожденного малыша, не зависит от того, предназначено ли оно работающей или неработающей матери-одиночке, и не принимает в расчет текущий доход женщины. Другое дело, что если мамочка не ведет трудовую деятельность, она лишается возможности предъявлять права на самую значимую государственную выплату — отпускные по случаю беременности и родов. Да и ее пособие по уходу за ребенком до полутора лет будет насчитывать лишь минимальную сумму — 5036 рублей на первого малыша, и немногим большей — 6803 рубля — окажется сумма финансовой поддержки матери-одиночке на каждого ребенка до 1,5 лет, если она воспитывает двух, трех и более детей.

Единовременная выплата при появлении ребенка может быть изменена в сторону увеличения в зависимости от региона проживания неполной семьи. Так, в Москве вдобавок к установленной сумме материальной помощи матери-одиночке при появлении на свет первого ребенка одинокая мать дополнительно получает 5500 рублей. Если же у матери-одиночки рождается второй, третий ребенок и так далее, выплаты такой москвичке от государства за каждого второго и последующего новорожденного составят по 14500 рублей сверх обычного пособия.

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Другие привилегии и льготы для одиноких матерей

Важно понимать, что мать, пребывающая в официальном статусе одинокой, не утрачивает права на получение обычных пособий, льгот и привилегий, которые положены всем мамочкам.

«Прежде всего нужно сказать, что льготы, предназначенные для матерей-одиночек, такие же, как и для других родителей, однако существует и целый ряд дополнительных выплат непосредственно для матерей, воспитывающих детей в одиночку, в том числе, матерей многодетных, — комментирует Юрий Капштык. — Например, до достижения ребенком полутора лет женщине, находящейся в таком положении, будет выплачиваться ежемесячное пособие матери-одиночки. В подобных случаях она также будет обладать правом на вспомогательные выплаты матери-одиночке до трех лет. Плюс ко всему законодательно закреплено, что мать-одиночку нельзя уволить с места работы, в том числе, по причине сокращения штатных сотрудников трудового коллектива. Также нельзя без получения дополнительного согласия отправлять ее в командировку. Кроме того, мать-одиночка обладает возможностью получить неограниченный срок больничного по уходу за ребенком до достижения им семи лет. Ну и важный момент — это то, что одинокая мать вправе претендовать на двойной налоговый вычет. Если же говорить о новых пособиях матерям-одиночкам, то стоит, например, отметить, что с 1 сентября 2021 года они, как и все родители, получают дополнительную единовременную материальную помощь в сумме 10 тысяч рублей для подготовки ребенка к школе и по 3 тысячи рублей на каждого ребенка для приобретения школьной формы».

Как и прочие родительницы, одинокие мамочки имеют возможность получения материнского капитала, который они могут пустить на улучшение условий проживания, приобретение земельного участка с последующей застройкой или же на обучение ребенка. При этом сумма маткапитала находится в зависимости от того, сколько детей воспитывает женщина, признанная матерью-одиночкой.

Отдельная категория матерей — малоимущие матери-одиночки, которые, безусловно, также могут воспользоваться правом на получение государственных пособий. Неполная семья признается малоимущей, исходя из дополнительной оценки обстоятельств уровня жизни — если материальное обеспечение на одного члена семьи, включая ребенка и саму мать, составляет сумму, не превышающую прожиточный минимум.

«В этой ситуации мать может рассчитывать на льготную оплату ЖКХ, бесплатное предоставление ребенку питания в среднем общеобразовательном учебном заведении, право на первоочередное зачисление ребенка на бюджетные места при поступлении в вуз. Вдобавок малоимущие матери-одиночки наделены правом запросить для ребенка санаторно-курортное лечение», — рассказывает эксперт.

Следует также иметь в виду, что в различных регионах страны пакет льгот, субсидий, доплат и прочих привилегий может отличаться, поэтому их конкретный перечень следует запрашивать в местных органах соцзащиты и для получения обращаться в органы опеки, пенсионный фонд и МФЦ.

Некоторые другие выплаты, характерные для матерей-одиночек с 2021 года

Выплаты по беременности для малоимущих одиноких мам. Их ввели в России с 1 июля 2021 года. Ключевые требования к получению данной преференции — встать на учет по беременности до достижении срока 12 недель, иметь доход менее прожиточного минимума, работать, находиться в декрете, быть на учете в центре занятости или же не работать, к примеру, по инвалидности.

Пособие на детей в возрасте до 17 лет. Эта выплата для матерей-одиночек появилась в стране с 1 июля 2021 года. Материальная помощь такого рода будет выдаваться каждый месяц, однако ежегодно потребуется обновление заявления на его получение. Немаловажно, что выплату имеют право получать не только матери-одиночки, но и отцы, а также официальные опекуны детей от 8 до 17 лет. Среднедушевой доход семьи в этой ситуации также не может выходить за рамки прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе проживания.

Как можно претендовать на получение пособия?

Для того, чтобы женщину признали матерью-одиночкой с начислением ей всех доступных пособий и преференций, недостаточно лишь одной типовой справки по форме 25, доказывающей факт появления малыша на свет. Помимо этого понадобится подготовить пакет документов, чтобы приложить их к заявлению — это паспорт, свидетельство о рождении, справка, удостоверяющая, что малыш проживает вместе с матерью, трудовая книжка (при ее наличии), выписка о доходах женщины (если она работает) и, безусловно, реквизиты банковского счета для перечисления пособий. Если в ответ на заявление вы получили отрицательное решение, то его можно оспорить в судебном порядке.