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Протоиерей Александр Ткаченко назвал историческим событием венчание потомка Романовых

  /   Обновлено: 01 октября 2021 14:27
Общество
Протоиерей Александр Ткаченко назвал историческим событием венчание потомка Романовых
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 1 октября. Потомок династии Романовых Георгия обвенчался с возлюбленной из Италии Викторией Беттарини. Протоиерей Александр Ткаченко поделился эмоциями после торжественного события.

В Петербурге завершилась торжественная церемония венчания Георгия Романова. Потомок выбрал в невесты дочь итальянского дипломата Викторию Беттарини. Пара обвенчалась в Исаакиевском соборе в присутствии гостей. Протоиерей епархии Петербурга Александр Ткаченко подчеркнул историческое значение события в беседе с корреспондентом ФАН.

«Это было чудесное событие, прямо историческое событие», — отметил протоирей.

Торжественное мероприятие прошло в присутствии 1500 гостей со всего мира. Среди них были замечены представители 20 семей монархий из разных государств.

Венчание Романова состоялось впервые в истории династии с момента революции 1917 года. Ради свадьбы с наследником императора Беттарини обратилась в православие и взяла имя Виктории Романовой. Невеста выбрала для свадьбы атласное платье, выполненное в сочетании русского и итальянского стиля.

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