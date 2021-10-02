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Джигурда о Сати Казановой: Здорово, что в шоу-бизнесе есть такие девчонки

  /   Обновлено: 02 октября 2021 10:08
Шоу-бизнес
Джигурда о Сати Казановой: Здорово, что в шоу-бизнесе есть такие девчонки
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 2 октября. Певица, актриса, модель, телеведущая, бывшая участница российской женской поп-группы «Фабрика» Сати Казанова сегодня празднует свой 39-й день рождения. О своем отношении к имениннице в беседе с ФАН рассказал актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Собеседник отметил, что знаком не понаслышке с той сферой, которая подарила славу нынешней звезде.

«Мы пересекались на выступлениях. Я сотрудничаю с фабрикантом Мишей Гребенщиковым. Я знаю многие вещи, о которых не буду [распространяться]», — отметил актер.

Никита Джигурда также рассказал о том, что, по его мнению, отличает Сати Казанову от других коллег по творческому цеху.

«Она талантливая девчонка. Хорошенькая. Красивая. Ее фишка в том, что она, будучи внутри себя настоящей, имеет силу духа быть в шоу-бизнесе и радовать своих поклонников своей красотой, своим творчеством. Здорово, что в шоу-бизнесе есть такие девчонки», — пояснил собеседник ФАН.

Джигурда о Сати Казановой: Здорово, что в шоу-бизнесе есть такие девчонки
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В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Удачи! Здравия и удачи! Каждый раз говорю, на «Титанике» все были здоровы, а вот удачи не хватило. Удачи! Пусть она свой глубокий внутренний мир сможет проявить через шоу-бизнес. Это очень сложно, но возможно», — подытожил исполнитель песен.

Ранее Никита Джигурда через ФАН поздравил с днем рождения артиста Андрея Данилко. В ходе общения собеседник раскрыл малоизвестную сторону любимой многими Верки Сердючки.

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Все новости / Шоу-бизнес / Джигурда о Сати Казановой: Здорово, что в шоу-бизнесе есть такие девчонки
сати казанова джигурда день рождения
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