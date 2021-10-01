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Певец Прохор Шаляпин отказался от наследства умершей в США жены

  /   Обновлено: 01 октября 2021 14:23
Общество
Певец Прохор Шаляпин отказался от наследства умершей в США жены
ТАСС  /  Геодакян Артем

Москва, 1 октября. Популярный российский певец Прохор Шаляпин не станет претендовать на многомиллионное наследство своей жены Татьяны Клаудии Девис, о смерти которой стало известно накануне.

Супруга артиста умерла от последствий коронавируса нового типа 30 сентября. 42-летняя бизнес-леди заболела вскоре после свадьбы с артистом, а затем попала в одну из клиник США. Последнее время состояние Девис настолько ухудшилось, что Шаляпин узнавал о ней лишь через родителей.

Вдовец считает, что должен поступить «по совести» и не присваивать себе деньги умершей, все многомиллионное наследство он оставляет ее родным. Об этом представителям СМИ сообщила его мать Елена Колесникова.

«Ни на какое наследство мы претендовать не будем. Сын сказал: «Я даже не собираюсь претендовать на наследство, это все не мое. Я поступлю по совести, все наследство должно принадлежать ее семье, то есть достаться родителям», — подчеркнула мать Шаляпина в беседе с корреспондентом News.ru.

Родственница артиста отметила, что он до сих пор не может прийти в себя после трагической новости. Шаляпин находится в Москве и чувствует себя крайне плохо, известие о потери любимой женщины сильно ударило по его состоянию.

«Он до сих пор в шоке от этой трагической новости, мы сами еще не поняли, как это произошло. Сейчас сын находится в Москве, он очень плохо себя чувствует», — отметила собеседница издания.

Колесникова подчеркнула, что точная дата церемонии прощания с Татьяной Клаудией Девис пока неизвестна. Ответственными за проведение похорон стали родители покойной.

Ранее друг Шаляпина Георгий Кирьянов сообщил, что вдовец не сможет проститься со своей супругой из-за противоэпидемических правил в США. Он подчеркнул, что бизнес-леди будут кремировать.

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смерть дэвис шаляпин наследство коронавирус
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