Первое заседание Госдумы VIII созыва состоится 12 октября

Москва, 1 октября. Президент Владимир Путин подписал указ о восьмом созыве Государственной думы Российской Федерации. Первое заседание назначено на 12 октября.

Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации. Первое заседание Госдумы VIII созыва состоится менее чем через месяц после окончания парламентских выборов.

«Созвать первое заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 12 октября 2021 г. в 10 часов», — говорится в тексте указа.

С первым заседанием Госдумы нового созыва прежний состав законодательного органа складывает свои полномочия. Открывающее слово, согласно регламенту, достается старейшему по возрасту депутату.

Также отдельным указом Владимир Путин освободил от обязанностей детского омбудсмена Анну Кузнецову — она продолжит свою политическую карьеру в кресле законодателя. Парламентарий поблагодарила всех, кто отдал свой голос на выборах партии «Единая Россия».