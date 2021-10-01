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Политолог Ермолаев назвал спикера Рады Разумкова жертвой инфоспекуляции
Политика
Политолог Ермолаев назвал спикера Рады Разумкова жертвой инфоспекуляции
wikipedia.org  /  CC BY-SA 4.0

Киев, 1 октября. Партия «Слуга народа» так и не смогла стать полноценной политической силой, считает политолог Андрей Ермолаев.

Как отметил руководитель стратегической группы «София», все дело в том, что главный идеолог партии Дмитрий Разумков стал спикером Верховной рады. По мнению эксперта, из-за этого Разумкову нужно придерживаться внепартийных взглядов.

Фактически же председатель парламента стал жертвой большой информационной спекуляции, так как долгое время его показывали мнимым конкурентом президента Владимира Зеленского, убежден политолог. Это было необходимо, чтобы власти сводили счеты с крупными фигурами при помощи дискредитации и преследования. Сейчас ситуация сложилась так, что есть угроза реального раскола в режиме, говорит Ермолаев.

«Дмитрий Разумков в свое время был лицом партии и одним из создателей. Он в походном порядке формировал политическую команду, формулировал главные идеологические месседжи — он один из отцов этой политической силы», — высказался эксперт.

Сейчас неудобная правда заключается в том, что партия и сам Разумков превратились в «зеленый ксерокс», но в этом не вина спикера Рады, заключил политолог.

Ранее Зеленский заявил о необходимости запустить украинский модуль на Луну до 2024 года. Правительство уже заключило контракт, в рамках которого до конца 2021 года будет осуществлен запуск украинского спутника «Сич-2-30» с использованием ракетоносителя американской компании SpaceX.

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украина разумков ермолаев
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