Председатель НАК Кабанов отметил сохранение коррупционных рисков в капиталистическом обществе

Санкт-Петербург, 1 октября. Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов обсудил в медиацентре «Патриот» борьбу с коррупцией в РФ, отметив сохранение таких рисков при капитализме.

Крупные аресты по резонансным коррупционным делам стали достаточно частым явлением в современной российской действительности. Для некоторых сложившаяся ситуация является удивительной, другие же видят в этом системный подход в реализации антикоррупционных мер. По мнению гостя медиа-центра Кирилла Кабанова, борьба с коррупцией — это устранение условий, формирующих коррупционные отношения.

«Коррупционные отношения формируются на основании избыточных функций, ненужных процедур, сложности в оформлении, и в этом отношении у нас снижение очень большое, потому что у нас есть процедуры, которые стали прозрачными», — отметил глава Национального антикоррупционного комитета.

В качестве примера спикер привел сотрудников ГИБДД, которых заменили камеры, или справки, которые теперь можно получить при помощи сервиса «Госуслуги». В первом случае стало просто не с кем договариваться, а во втором — процесс оказался максимально быстрым и прозрачным.

«Целый сектор ушел <...> Но остаются риски», — добавил эксперт.

Последнее утверждение относилось как к России, так и к миру в целом. Кабанов уверен, что там, где есть капитализм, остаются риски коррупционных отношений.