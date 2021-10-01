Популярный актив-убежище: аналитики рассказали, чем обусловлен рост цен на золото

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили свежие данные касательно курса рубля, цен на золото и нефть по итогам недельных торгов на мировых биржах. Подробности — в материале ФАН.

Нефть

Федеральное агентство новостей /

Вчерашний день завершился для нефти нейтральной динамикой: после небольшой корреляции цены зафиксировались в районе отметки 78,5 доллара за баррель. Сейчас черное золото торгуется примерно там же, на уровне 78 долларов.

«На нефть продолжает оказывать позитивное влияние текущий энергетический кризис, который сейчас царит в Европе и в Китае. Сегодня цены на газ превысили отметку в 1000 долларов и практически вплотную подходят к уровню 1200 долларов за кубометр, — рассказывают о положении дел аналитики. — Отчасти это связано с тем, что в газопроводе «Ямал-Европа» поставки упали почти в три раза: причины пока неизвестны, но это отчасти ухудшило ситуацию с дефицитом газа. Конечно, на этом фоне энергетические компании начинают все больше переходить на мазут в качестве источника энергии, что создает поддержку нефтяному рынку».

Также сегодня внимание участников рынка приковано к предстоящей встрече ОПЕК, назначенной на грядущий понедельник. Ходят слухи, что страны-участницы могут по ее итогам увеличить добычу больше, чем это было запланировано ранее — звучат даже цифры о 800 тыс. баррелей в сутки. Помимо этого, высокими ценами на нефть обеспокоены сейчас главные импортеры нефти: Индия и Китай. Текущая стоимость топлива на рынке провоцирует рост инфляции, что тормозит восстановление экономики для ее дальнейшего развития.

«Плюс США тоже обеспокоены высокими ценами на нефть, поскольку это привело к подорожанию бензина. На текущий момент бензин в Соединенных Штатах стоит почти на доллар за галлон выше, чем это было год назад, что, естественно, также влияет на восстановление экономики и вредит американскому потребителю. Так что США сейчас тоже находятся в процессе дискуссии и контакта с представителями ОПЕК, чтобы найти варианты, как стабилизировать ситуацию», — подытоживают экономисты.

В ожидании решения ОПЕК цена на нефть выглядит стабильно. Актуальным для нее сейчас остается диапазон от 75 до 80 долларов за баррель марки Brent.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

Золото завершило вчерашний день достаточно успешно, говорят эксперты. С отметки 1722 доллара за унцию ценам удалось подняться в район отметки 1764 доллара. По итогам уже сегодняшней сессии актив торгуется на уровне 1755 долларов за унцию.

«Хороший рост был обусловлен, прежде всего, тем, что вчера вышла статистика из США. Так, ВВП за II квартал по итогам составил 6,7%, что было немного лучше прогнозов в 6,6%. Однако не очень хорошие данные вышли по рынку труда: количество новых заявок на получение пособий по безработице составило 362 тысячи, хотя прогноз был 335 тысяч. Это, соответственно, оказало негативное влияние на доллар, который немного скорректировался и снизился в район отметки 94 пункта», — рассказывают аналитики.

Плюсом поддержку золоту сейчас оказывают инфляционные риски, которые сильно беспокоят инвесторов, поскольку цены на газ и нефть без остановки растут. На этом фоне золото как актив-убежище, естественно, пользуется популярностью.

«Сегодня участники рынка будут следить за важными данными из США, где будет опубликован базовый индекс расходов на личное потребление. Это индекс, за которым следит ФРС в части того, чтобы примерно понимать, что происходит с инфляцией. Ну и, конечно, следующим важным событием станет на следующей неделе публикация данных по рынку труда в США, поскольку ФРС неоднократно говорил, что для него есть два важных показателя, на которые он опирается: это инфляция и занятость», — резюмируют специалисты.

Пока что золото сохраняется в актуальном диапазоне 1720–1769 долларов за тройскую унцию.

Курс рубля

Федеральное агентство новостей /

Российская валюта в целом продолжает находится в довольно узком диапазоне от 72,5 до 73 рубля за доллар. По итогам утренней сессии ей удалось подняться немного выше верхней отметки, но остаться в обозначенных пределах.

«Негатив сейчас идет с долгового рынка: индекс JPI, который показывает среднюю стоимость наиболее ликвидных облигаций федерального займа, опять опустился к минимуму, в район отметки 142,5 пункта. Здесь, конечно, все зависит от того, что есть ожидания введения санкций США на вторичный рынок ОФЗ и запрета на покупку американскими инвесторами рублевого долга, — объясняют эксперты. — Плюс давление оказывают покупки валют со стороны Минфина. Более того, на следующей неделе Минфин объявит параметры покупки на октябрь, и, учитывая, что этот объем зависит от цен на нефть, он, скорее всего, будет увеличен».

Пока что все вышеназванное сдерживает рост инфляции в стране, говорят экономисты. Ожидания участников рынка в части того, что наш Центральный банк повысит ставку, растут. Причем аналитики начинают склоняться к тому, что ставку могут повысить сразу на 50 базисных пунктов, что, впрочем, не вызывает опасений. На этом фоне актуальным для рубля диапазоном продолжает оставаться интервал от 72,5 до 74,5 рубля за доллар.