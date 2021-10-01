Председатель НАК Кабанов объяснил, почему коррупционеры бегут на Украину

Санкт-Петербург, 1 октября. Совершившие коррупционные преступления чиновники и бизнесмены бегут на Украину, потому что в этом государстве покрывают всех, кто настроен против России.

Такое мнение председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов озвучил в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот», где проходил прямой эфир на тему участившихся коррупционных скандалов.

Скрываясь от следствия, взяточники чаще всего отправляются на Украину. По словам Кабанова, там оседают те, у кого нет достаточных ресурсов для переезда в Лондон.

Находясь на Украине, преступники выступают против России, а потом перебираются в Великобританию. Кабанов подчеркнул, что наказание за взяточничество следует ужесточить, и напомнил, что президент России уже обозначил коррупцию как угрозу национальной безопасности.