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Председатель НАК Кабанов объяснил, почему коррупционеры бегут на Украину
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Общество
Председатель НАК Кабанов объяснил, почему коррупционеры бегут на Украину
ТАСС  /  Бобылев Сергей

Санкт-Петербург, 1 октября. Совершившие коррупционные преступления чиновники и бизнесмены бегут на Украину, потому что в этом государстве покрывают всех, кто настроен против России.

Такое мнение председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов озвучил в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот», где проходил прямой эфир на тему участившихся коррупционных скандалов.

Скрываясь от следствия, взяточники чаще всего отправляются на Украину. По словам Кабанова, там оседают те, у кого нет достаточных ресурсов для переезда в Лондон.

Находясь на Украине, преступники выступают против России, а потом перебираются в Великобританию. Кабанов подчеркнул, что наказание за взяточничество следует ужесточить, и напомнил, что президент России уже обозначил коррупцию как угрозу национальной безопасности.

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коррупция чиновники медиагруппа патриот
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