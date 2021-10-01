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В Сети появились результаты расшифровки черных ящиков упавшего под Хабаровском Ан-26
Происшествия
В Сети появились результаты расшифровки черных ящиков упавшего под Хабаровском Ан-26
МЧС РФ

Хабаровск, 1 октября. Расшифровка показала, что система предупреждения столкновения самолета с землей перед трагедией не сработала или была отключена.

По данным источника Федерального агентства новостей, перед катастрофой самолет Ан-26 двигался в режиме автопилотирования. В районе заповедника его курс отклонился в сторону горной местности. При этом, по каким-то причинам система предупреждения столкновения с землей не сработала. Не исключено, что она могла быть отключена. Экипаж не сумел вовремя среагировать на аварийную ситуацию и избежать столкновения с горным хребтом. Пилоты попытались резко набрать высоту за менее чем за три секунды до трагедии.

Напомним,22 сентября самолет Ан-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В 38 километрах от регионального центра он исчез с радаров. На борту находились шесть членов экипажа, выжить не удалось никому. Было установлено, что самолет потерпел крушение горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике.

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крушение хабаровск ан-26
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